Uomini e Donne, Alessandro Graziani sarà corteggiato da tre donne del parterre, Giovanna Abate reagirà proprio così: le anticipazioni.

Dopo due settimane della sua nuova formula per l’emergenza Coronavirus, Uomini e Donne è ritornato alla messa in onda della versione tradizionale. E così, dando ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, Sirius, tutto il parterre del Trono Over, Giovanna Abate e L’Alchimista, il famoso dating show di Canale 5 è ritornato a farci compagnia in questi pomeriggi che precedono l’estate. Anche oggi, mercoledì 13 Maggio, è andata in onda una nuova puntata. E, come al solito, è stata più che imperdibile. Non soltanto abbiamo assistito al confronto tra Giovanni e Veronica, ma anche ad un parziale svelamento de L’Alchimista alla tronista romana. Soltanto oggi, infatti, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha avuto la possibilità di conoscere una piccola parte del suo corteggiatore mascherato. Ma non solo. Perché, ritornata in studio, la Abate è venuta a sapere che Alessandro, suo ex corteggiatore, è stato chiamato nuovamente nel programma da bene tre donne. Sapete come ha reagito Giovanna? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Alessandro richiesto da tre donne: la reazione di Giovanna

Da come abbiamo potuto constatare dalle anticipazioni di Uomini e Donne che sono state mandate a fine puntata odierna del dating show, sembrerebbe che, nell’appuntamento di domani, vedremo scendere nuovamente Alessandro Graziani scendere le scale del programma. Questa volta, però, non per Giovanna Abate. Dopo essersi eliminato la volta scorsa, sembrerebbe che l’ex tentatore di Serena Enardu sia rimasto fermo della sua idea. Ecco, ma perché è ritornato? Semplice! Perché è stato richiesto da tre donne. Tre dame del Trono Over, infatti, hanno voluto rivederlo perché ‘impressionate’ dalla sua bellezza. Ecco, ma come avrà reagito Giovanna? Ovviamente, la tronista è rimasta letteralmente infastidita. E non ha fatto niente per negarlo. ‘Non è che mi è indifferente quello che sta succedendo. Non mi è indifferente che c’hai tre donne davanti che non vedono l’ora di. Mi da anche fastidio’, ha iniziato a dire la bella Giovanna al suo ex corteggiatore. Ma non è affatto finita qui.

Quando Alessandro Graziani è uscito dallo studio di Uomini e Donne, Giovanna Abate è rimasta abbastanza turbato da quanto aveva appena visto. È proprio per questo motivo che Maria De Filippi, resasi conto della situazione, ha detto: ‘Io penso che sia maggiorenne e vaccinato. Se tu parli sinceramente, uno sceglie e sceglie liberamente anche lui. Può darsi anche che ti dica di no’. Ecco. Immediata è stata la reazione di Abate dopo queste parole. Che, prontamente, si è alzata dalla sedia ed è corsa dietro le quinte. Sarà andata a riprendere Alessandro? E, soprattutto, se così fosse, cosa avrà scelto di fare il pallavolista? Staremo a vedere!

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui