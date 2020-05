Chi è Anna, la cantante di Bando che ha conquistato il panorama musicale

Anna, la giovane rapper 16enne che ha conquistato il panorama musicale, chi è e cosa sappiamo di lei.

Inutile nascondersi dietro a un dito. Indipententemente dall’età che avete o dal tipo di musica che normalmente ascoltate, sicuramente vi sarà capitato di ascoltare Anna e il suo brano, Bando. In radio è un tormentone, gli amici non ascoltano altro e le suonerie dei telefoni ormai cantano solo questa canzone. Ma chi è Anna? Ve lo siete mai chiesti? Chi è la cantante che sbucata dal nulla ha conquistato le classifiche italiane?

Chi è Anna, la star di Bando sopra il Booster

Anna ha 16 anni. È giovanissima e si avvicina alla musica grazie al papà che è Dj. Suona pianoforte e nel 2018, affascinata dal mondo rap, pubblica diversi freestyle su YouTube. Difficile non notarla e così collabora con il rapper Anis. Tra il 2019 e il 2020 pubblica su diverse piattaforme di streaming la canzone Bando e scoppia il caos. La canzone è pazzesca, con un ritmo e un groove incredibile. La canzone si basa su un campionamento del beat di Soulker il quale però le concede i diritti e dopo la firma con la Virgin Records, Anna torna a far suonare Bando ovunque. Il 31 gennaio 2020 torna così il singolo più amato dai giovani, e quando sbarca sulle radio il 21 febbraio il successo è inarrestabile. Raggiunge la certificazione di Disco D’Oro, resta in classifica per tre settimane e Anna diventa l’artista italiana più giovane di sempre a conquistare la vetta. Ma non solo, Bando arriva anche nelle classifiche musicali francesi e americane per un successo planetario.

Il remix di Bando

La canzone è stata poi remixata con Gemitaiz e Madman e ora per i fan della giovanissima cantante arriva un’altra bella notizia. Un remix internazionale con la star della urban musica, Maxwell. L’artista fa parte della 187 Strassenbande, una crew rap in Germania tra le più famose in assoluto e ha all’attivo oltre 4 milioni di copie vendute, dischi d’oro e di platino. Ma anche un Diamante con la canzone “Ohne Mein Team” rimasto in classifica per 88 settimane.