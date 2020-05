I Soliti Ignoti, quando torna in onda: la data delle puntate nuove

Quando torna in onda “I Soliti Ignoti” con le puntate nuove? Ci sarebbe la data della ripartenza del programma condotto da Amadeus

I Soliti Ignoti è un programma televisivo in onda su Rai Uno dall’11 giugno 2007. Il programma è andato in onda per i primi cinque anni con il sottotitolo di “Identità nascoste” ed era condotto da Fabrizio Frizzi, storico conduttore televisivo scomparso tragicamente il 26 marzo 2018. Dopo un piccolo stop, il programma è tornato in onda il 20 marzo 2017, sostituendo Affari tuoi di Flavio Insinna. La conduzione del programma è stata affidata ad Amadeus. Il programma con il conduttore originario di Ravenna ha raggiunto un successo straordinario ed è riuscito addirittura a fare concorrenza a Striscia la Notizia, in onda contemporaneamente su Canale 5. In seguito all’emergenza Coronavirus, la produzione è stata costretta a sospendere la registrazione delle puntate. Il programma di Amadeus, dunque, è andato in onda in replica, ma ciò nonostante ha continuato a battere la concorrenza. Quando andranno in onda le puntate nuove?

I Soliti Ignoti: quando andranno in onda le puntate nuove

C’è grande attesa per conoscere la data della ripresa de I Soliti Ignoti. Il programma condotto da Amadeus, nonostante sia stato trasmesso in replica in questi giorni, ha battuto la concorrenza. Un successo straordinario, ma di certo non inaspettato: il programma di Rai Uno, nel corso degli anni, è riuscito ad affermarsi e ad ottenere la leadership della fascia oraria. L’acces time, però, è pronto per tornare in onda: stando a quanto riportato da Tv Blog, il programma di Amadeus potrebbe tornare in onda con le puntate nuove domenica 24 o lunedì 25 maggio 2020. Una notizia bellissima per tutti i fan di Amadeus. Il programma andrà in onda su Rai Uno sino alla fine di giugno, quando poi ci sarà una nuova edizione di Techetechetè.

I palinsesti autunnali non sono stati ancora ufficializzati, ma è quasi certa la riconferma di Amadeus al timone del programma di Rai Uno.