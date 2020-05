Alberto Urso, l’annuncio a sorpresa a poche ore dall’inizio di Amici Speciali: il post del cantante su Instagram.

Tra i vincitori di Amici di Maria De Filippi, lui è senza dubbio uno dei più amati di sempre. Parliamo di Alberto Urso, il tenore siciliano che ha trionfato nell’edizione del 2019 del talent show di Canale 5. Il suo talento è innegabile, ma non solo: Alberto è entrato nel cuore di tutti anche grazie alla sua umiltà, educazione ed eleganza, doti sempre più rare nel mondo dello spettacolo. E, per la gioia dei fan, il cantante tornerà molto presto in tv, proprio nello studio che l’ha reso famoso. Si, perché Alberto è uno dei dodici concorrenti di Amici Speciali, lo show che partirà proprio domani sera su Canale 5. Una sfida inedita, a suon di canzoni e coreografie, tra tanti ex allievi del talent di Canale 5. E, proprio a poche ore dalla prima puntata, arriva un annuncio del tenore che non passa inosservato. Lo ha comunicato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Scopriamo di cosa si tratta!

Alberto Urso, l’annuncio a sorpresa a poche ore dall’inizio di Amici Speciali: esce a mezzanotte il suo nuovo singolo

Manca sempre meno all’inizio di Amici Speciali, la nuovissima versione del talent più longevo della tv. A sfidarsi nello studio di Canale 5 saranno tanti ex allievi della scuola più famosa della tv. Tra questi, molto ex vincitori dello show, da Gaia Gozzi, neo vincitrice, a Irama, da Andreas Muller a colui che ha trionfato lo scorso anno, Alberto Urso. Ed è proprio quest’ultimo che, attraverso il suo profilo Instagram, ha comunicato qualcosa di davvero speciale. Un annuncio che non ha potuto che far gioire i fan del cantante siciliano. Diamo un’occhiata:

Ebbene sì, a mezzanotte uscirà il nuovo singolo del cantante! Una notizia splendida per i suoi numerosi fan, che non perderanno tempo ad ascoltarlo. Nel post, Alberto sottolinea la sua emozione nel tornare su qual palco a cui è tanto legato: “Domani sarà proprio come tornare a casa, non vedo l’ora”.

Insomma, manca davvero poco al via di Amici Speciali: quattro puntate tutte da gustare. I concorrenti sono carichi e i giudici pronti a giudicare. Chi saranno? Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità del nuovo programma targato Maria De Filippi! E voi, lo seguirete?