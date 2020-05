Pomeriggio 5, la rivelazione a sorpresa di Paolo Ciavarro: c’entra Clizia Incorvaia; scopriamo cosa ha raccontato l’ex gieffino.

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Una puntata come sempre ricca di sorprese di novità. La prima parte, come ogni giorno, è stata dedicata alle notizie di cronaca, con larghi approfondimenti sull’emergenza Coronavirus e sulla ripartenza della Fase Due. Nella seconda parte della trasmissione, però, Barbara D’Urso intrattiene i telespettatori con argomenti più ‘leggeri’, collegandosi con vari ospiti. In collegamento quest’oggi anche un amatissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro, secondo classificato del reality, vinto da Paola Di Benedetto. Ebbene, provate ad indovinare dove si trovava Paolo? Vi diamo un piccolo ma grande indizio…è un’isola italiana! Scopriamo cosa ha raccontato in diretta a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, la rivelazione a sorpresa di Paolo Ciavarro su Clizia: “Non vedo l’ora!”

I fan della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 4 saranno super felici di saperlo. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sempre più vicini! Attenzione, i due non si sono ancora rivisti, dopo la separazione avvenuta ormai mesi fa. La coppia, infatti, non si vede da quando la bella siciliana è uscita dal reality. A causa del Coronavirus, i due sono rimasi separati anche al termine della trasmissione. Ma, ben presto, ci sarà la tanto attesa riconciliazione! A raccontarlo è stato proprio Paolo Ciavarro, nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque. È Barbara D’Urso ad interrogare il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi: “Ciavarrone dove sei? Quasi l’hai raggiunta Clizia eh! Quanti giorni mancano all’incontro?“. E Paolo non esita a rispondere: “Quasi, sono in Sicilia, sono in quarantena. Ne mancano ancora un po’. Non ce la faccio più!“. Ebbene sì, Paolo Ciavarro ha raggiunto la Sicilia per incontrare finalmente la sua Cliziam, ma, prima di farlo, aspetterà il tempo necessario per evitare ogni possibile contagio. Ma quando sarà il grande giorno? Ciavarro lo rivela: “Il 24 maggio, non vedo l’ora”.

Mancano solo dieci giorni quindi al giorno che Paolo e Clizia attendono con tanta ansia: dopo l’esperienza al GF Vip, la coppia non vede l’ora di viversi questo sentimento lontano dalle telecamere. Possiamo immaginare che sarà un’emozione unica! I fan della coppia non vedono l’ora di rivederli uniti. E voi, cosa pensate dei due ex gieffini? Vi piacciono insieme?