Amici Speciali, colpo di scena: grande assente nella prima puntata, “Non è qua”, ecco cosa è accaduto nei primi minuti del talent.

Questa sera, su Canale 5, la prima attesissima puntata di Amici Speciali. Si tratta della nuova versione del talent show di Maria De Filippi. Una versione del tutto speciale, dove a sfidarsi ci sono ex allievi delle passate edizioni dello show, a suon di performance di canto e coreografie. Una sfida tutta da vivere, e, ovviamente, da giudicare. Le esibizioni dei concorrenti, infatti, saranno attentamente esaminate da una giuria. Una giuria che,però, inizialmente doveva essere formata da quattro giudici: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Quest’ultima,però, non è in studio. A sorpresa, Maria De Filippi, a inizio serata, spiega il motivo per cui la stella della danza non è presente, nonostante fosse stata annunciata la sua partecipazione allo show.

Non quattro ma tre giudici esamineranno le esibizioni dei concorrenti di Amici Speciali. Nonostante fosse stata annunciata la sua presenza, Eleonora Abbagnato non è presente nello studio di Canale 5. Il motivo è spiegato da Maria De Filippi, pochi minuti dopo l’inizio della puntata. La conduttrice, infatti, presenta e invita ad entrare in studio i tre giurati Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Quando i tre si accomodano nelle loro postazioni, la conduttrice spiega: “Salutiamo Eleonora Abbagnato che questa sera non è qua, perché rientrando dalla Spagna, dati i suoi impegni teatrali non solo quello di Amici, è ovviamente nella quarantena prescritta.”

È per questo motivo, quindi, che la ballerina non è presente in studio, diversamente da come era stato annunciato. E voi, state seguendo la prima attesissima puntata di Amici Speciali? Per chi tra i dodici concorrenti farete il tifo?