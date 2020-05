Chi era Ezio Bosso: età, carriera e vita privata del pianista e direttore d’orchestra scomparso stamattina nella sua casa di Bologna a 48 anni

Ezio Bosso è stato un grandissimo pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano. Con la sua musica e i suoi discorsi è riuscito ad emozionare il mondo, che in lui vedeva un esempio di vita e di virtù, per il suo modo di affrontare la malattia e di rapportarsi alla musica, che da sempre è stata l’elemento cardine della sua vita. L’uomo nonostante fosse gravemente malato ormai da molti anni, non ha mai abbandonato quella che nella sua vita rappresentava una pietra miliare e nel tempo ha avuto modo di essere un vero e proprio esempio per tutti. Purtroppo non vi era cura al tipo di male che lo attanagliava e stamane se n’è andato lasciando dietro di se un vuoto incolmabile, sia in chi lo conosceva di persona, sia in chi per anni lo ha seguito con passione in televisione e ai suoi concerti. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su quella che è stata la sua vita fino ad oggi.

Ezio Bosso è nato a Torino il 13 settembre del 1971 ed è stato un compositore, musicista e direttore d’orchestra. Si è avvicinato alla musica alla tenera età di 4 anni, grazie ad una prozia che era pianista e a suo fratello che prima di lui era diventato musicista. Conla famiglia ha vissuto a Borgo San Donato e al conservatorio studiò con Oscar Giammarinaro, che poi è diventato il cantante degli Statuto, con cui ha suonato per circa un anno e con cui ha ha prodotto anche un cd Vacanze. A soli sedici anni esordisce come solista in Francia e inizia a girare le orchestre europee più rinomate, ma è l’incontro con Ludwig Streicher a segnare una vera e propria svolta nella sua carriera. Dopo questo incontro Bosso infatti decide di avvicinarsi agli studi di Direzione D’Orchestra, all’accademia di Vienna. Nel 2011 purtroppo le sue condizioni di salute peggiorano in modo repentino e si vede necessario l’asportazione di una neoplasia. Da allora le sue condizioni peggiorano ancor di più costringendolo alla sedia a rotelle. La sua malattia neurodegenerativa purtroppo non aveva cura e stamattina lo ha portato via all’età di 48 anni all’affetto dei propri cari. Per quanto riguarda la sua vita privata si conosce molto poco, ma possiamo dirvi che in passato era stato legato ad una donna per lui molto importante.

Durante la sua carriera Bosso ha vinto numerosissimi premi:

2003 ha vinto il Premio Flaiano d’oro.

2004 ha ricevuto la nomination al David di Donatello per le musiche di Io non ho paura.

2005 ha vinto il Premio Flaiano d’oro.

2006 è stato insignito del Critic and audience choice for best music al Syracuse festival di New York.

2010 ha ricevuto il The Green Room Awards, primo non australiano a vincerlo con la sua prima sinfonia, Oceans.

2014 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria presso il comune di Gualtieri (RE) per la sua vicinanza al loro teatro e il suo supporto durante il terremoto.

Nell’ottobre 2015 il sindaco di Bologna lo ha insignito del Nettuno d’oro.

Nel 2015 ha ricevuto la nomination al David di Donatello per le musiche di Il ragazzo invisibile.

Il 7 agosto 2016 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Acireale.

Il 20 giugno 2019 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Roma.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio Gratitudine 2019.

Nel 2019 ha ricevuto il Cremona Musica Award nella categoria “comunicazione”.