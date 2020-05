Cristiano Malgioglio, rivelazione a sorpresa: “Mi sono fidanzato con un ragazzo turco”, ecco la lunga intervista del cantante al settimanale ‘Chi’, tutti i dettagli sul suo nuovo amore.

Cristiano Malgioglio ha lasciato tutti di stucco con la sua improvvisa rivelazione. In una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, il famosissimo paroliere ha annunciato di aver incontrato un uomo del quale si è innamorato perdutamente. La notizia ha fatto subito il giro del web, anche perchè era da tempo che Malgioglio non parlava della sua vita sentimentale. Il cantante, nonché ex opinionista del Grande Fratello, è sempre molto presente e attivo anche sui social, ma non ha mai fatto parola di questa bellissima novità. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Malgioglio si è lasciato andare, raccontando tanti imperdibili dettagli sulla sua nuova relazione: ecco chi è l’uomo che gli ha fatto perdere la testa e come si sono conosciuti.

Cristiano Malgioglio, la rivelazione a sorpresa: “Mi sono fidanzato con un giovane turco”, ecco tutti i dettagli

Cristiano Malgioglio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, facendo una splendida rivelazione. Il cantante ha raccontato di essersi innamorato di un uomo turco di 38 anni conosciuto durante un viaggio a Istanbul. “E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine”, ha detto Cristiano, “Lui mi guardava come un serpente affamato, io cercavo di stare sulle mie”. Malgioglio è un fiume in piena e si lascia andare a tutto il racconto senza freni. In questo periodo di lockdown la coppia è stata costretta a separarsi, ma appena sarà possibile il cantante volerà dal suo amore, del quale non ha detto il nome, e insieme andranno in Grecia, nell’isola di Sira, dove vive la madre di lui. In programma c’è anche un viaggio a Kyoto, per fare una gita in un posto visto in un documentario. Insomma, nuovo amore e tanti progetti colorano la vita di Malgioglio: “Ero in un momento della vita in cui avevo smesso di sognare il grande amore”, racconta il cantante, che poi svela anche alcuni dettagli ‘piccanti’: “A letto viene sempre e solo con me. Io li seduco tutti con la cioccolata fatta in casa, fondente e un po’ piccante”.

Cristiano ha anche raccontato che in questo periodo sente molto la mancanza del suo amore, ma fortunatamnte la tecnologia li aiuta. Infine, riguardo alla differenza d’età, ha spiegato che per lui non è affatto un problema, anzi, ha sottolineato che non potrebbe mai fidanzarsi con un suo coetaneo.