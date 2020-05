Paura a Milano: forte temporale nella notte, esondato il fiume Seveso

Paura a Milano, dove un fortissimo temporale nella notte ha provocato l’esondazione del fiume Seveso: blackout e alberi caduti, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Notte di paura a Milano, dove un fortissimo temporale ha provocato l’esondazione del fiume Seveso e ha fatto innalzare il livello del Lambro. Momenti davvero difficili per il capoluogo lombardo, che è stato anche il più colpito in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Tuoni e fulmini hanno squarciato il cielo milanese nella notte, illuminandolo quasi a giorno. Immagini forti, che hanno portato pesanti conseguenze. Il fiume Seveso, infatti, è esondato, allagando l’intero quartiere Fulvio Testi, dove ci sono stati numerosi interventi dei Vigili del Fuoco: ecco tutti i danni registrati nel dettaglio.

Il fortissimo temporale che si è abbattuto nella notte sulla città di Milano ha provocato una serie di danni non indifferenti al capoluogo lombardo, che si è ritrovato del tutto allagato, anche a causa dell’esondazione del fiume Seveso. L’inizio delle piogge è stato registrato intorno alle 23 e dopo 4 ore il fiume non ha retto più e si è riversato nelle strade del quartiere Fulvio Testi, allagandolo del tutto e provocando una serie di black out in alcuni condomini che hanno bloccato le pompe di drenaggio, come raccontato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Registrata la caduta di almeno due alberi, uno dei quali si è abbattuto sulla linea tranviaria, rischiando anche di tagliare di netto la rete elettrica.

L’esondazione è rientrata intorno alle 8 del mattino, permettendo la pulizia delle strade. Ora, però, c’è preoccupazione anche per il fiume Lambro, che è salito di livello e rischia di uscire dagli argini. Si è deciso allora, in via precauzionale, di evacuare tutte le comunità del Parco Lambro.