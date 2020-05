Vi ricordate com’era Giorgio Panariello da giovane? Su Instagram è spuntato uno scatto, in compagnia di Carlo Conti e Pieraccioni, davvero inedito.

Siete pronti a vederlo questa sera ad Amici Speciali? Come raccontato in un nostro recente articolo, insieme ad Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti, Giorgio Panariello farà parte della giuria ‘speciale’ della nuova formula del talent di Maria De Filippi. L’attore, ammettiamolo, non ha alcun bisogno di presentazioni. Anche perché, come ben sapete, il buon Giorgio ha alle spalle una carriera costellata di numerosi successi. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche mese fa. Quando, in compagnia di Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, è stato la colonna portante di uno spettacolo teatrale davvero pazzesco e, soprattutto, più che divertente. Ecco, appurati, quindi, tutti i suoi successi, ve lo ricordate com’era Panariello da giovane? No? Tranquilli, ci pensiamo noi! Sul suo canale social ufficiale, infatti, è spuntato uno scatto altroché che inedito.

Giorgio Panariello da giovane: lo scatto inedito spunta su Instagram

Qualche mese fa, come raccontato in un nostro recente articolo, in compagnia di Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello è stato il mittente di una divertente posta per Carlo Conti a C’è Posta per Te. Da questa sera, invece, lo vedremo, per circa quattro settimane, al timone della giuria di Amici Speciali. Insieme ad altri tre giurati d’eccezione, il comico fiorentino avrà il compito di esprimere la propria opinione sulle esibizioni di ciascun concorrente. Ecco, in attesa di vederlo in questa nuova veste, la domanda che vi facciamo è un’altra: ve lo ricordate com’era da giovane? Sappiamo che la sua carriera è costellata di successi, ma che, soprattutto, è iniziata davvero prestissimo. Ma siete curiosi, qualora non doveste ricordarvelo, di scoprire com’era? Come dicevamo precedentemente, ‘spulciando’ con attenzione il suo canale social ufficiale, sul quale, tra l’altro, è sempre molto attivo, è spuntato uno scatto davvero inedito. Che, tra l’altro, lo raffigura in compagnia di Pieraccioni e Conti, due suoi più grandi amici. E con i quali, tra l’altro, ha iniziato la sua celeberrima carriera. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ecco. È proprio questo scatto inedito che siamo riusciti a carpire dal suo profilo social ufficiale. Non sappiamo esattamente a quanti anni risalga questa foto. Deduciamo che sarà scattata moltissimi anni fa. Tuttavia, il dettaglio ‘impressionante’ che balza immediatamente agli occhi è soltanto uno: Giorgio Panariello, così come i suoi compagni, è rimasto completamente identico. Certo, i capelli sono cambiati. Adesso, lo sappiamo, li porta decisamente più corti. Ma, da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe che non sia trascorso nemmeno un anno per loro. Lo pensate anche voi?