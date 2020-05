Pochissime ore fa, Serena Enardu è ritornata su Instagram ed ha detto le prime parole dopo la rottura con Pago: ecco cosa ha dichiarato.

L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio. Serena Enardu e Pago si sono nuovamente lasciati. Non sappiamo con esattezza il motivo per cui hanno deciso di separarsi. Anzi, per meglio, non sappiamo quale sia stato il motivo scatenante di questa ‘pesante litigata’. Fatto sta che, a pochi mesi dal loro ricongiungimento nella casa del Grande Fratello Vip, tra di loro è nuovamente finita. Ad annunciarlo, come raccontato in un nostro recente articolo, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Che, con un emozionante e tenero selfie, ha svelato ai suoi sostenitori della fine della sua storia d’amore con il cantautore sardo. Sin dal primo momento, Serena ha avvertito il calore dei suoi sostenitori. Ed è per questo motivo che, nonostante sia un evento spiacevole, non ha potuto fare a meno di informarli. Lo ha fatto, tra l’altro, anche pochissimi istanti fa. Quando, tramite una serie di Instagram Stories, ha voluto rivolgere le prime parole dopo la rottura. Ecco cosa ha dichiarato.

Serena Enardu, le prime parole social dopo la rottura con Pago

A pochi istanti dalla rottura con Pago, come raccontato recentemente, Serena Enardu ha voluto mostrare ai suoi di un gesto davvero inaspettato. Che, seppure parzialmente, l’avrà sicuramente fatta rimanere senza parole. Pochissime ore fa, invece, sempre sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto nuovamente esprimersi. A poche ore dalla fine della sua storia d’amore con il cantautore sardo, ecco le prime parole di Serena: ‘Eccomi ragazze, sono viva. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando’. Ecco. È proprio questo che la bellissima Enardu, dopo un pomeriggio di ieri abbastanza turbolento, ha voluto dire ai suoi sostenitori di Instagram. Che, da come si può chiaramente capire dalle sue parole, non l’hanno lasciata affatto da sola in questo momento tanto complicato per lei. Stando a quanto ha dichiarato la diretta interessata in questa recente IG Stories, sembrerebbe che, appena appresa la notizia della rottura, siano stati davvero in tantissimi a scriverle. E, soprattutto, a cercare di rincuorarla seppure dietro lo schermo di un telefonino.

Ma non solo. Indicando e riferendosi ai contatori che si vedevano chiaramente alle sue spalle, ha continuato a dire: ‘Bisogna agire, bisogna fare per risolvere. Bisogna avere voglia di fare delle cose perché altrimenti le cose rimangono come sono. Così è la vita!’. Insomma, queste parole non hanno affatto bisogno di spiegazione. Dobbiamo ammettere, infatti, che sono abbastanza esaustive. La domanda che, però, adesso tutti ci facciamo è: tra Serena e Pago ritornerà il sereno? Noi glielo auguriamo!