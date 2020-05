A poche ore dall’inizio di Amici Speciali, Gaia Gozzi ha ricevuto una splendida sorpresa: l’annuncio ai suoi familiari su Instagram.

Sono trascorsi pochissimi mesi dalla sua vittoria ad Amici 19, eppure, da venerdì 15 Maggio, Gaia Gozzi sarà a tutti gli effetti una concorrente di Amici Speciali. Composta da quattro serate, la nuova formula del talent di Maria De Filippi prevede una vera e propria gara tra alcuni degli ex concorrenti del medesimo programma. È tutto pronto, lo sappiamo. Ormai, manca davvero pochissimo al debutto. Eppure, ancora prima di salire sul quel famoso palco, la giovanissima Gaia ha ricevuto una splendida sorpresa. Una notizia davvero fantastica, quindi. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividere con la sua famiglia. In alcune sue recenti Instagram Stories, infatti, l’emiliana ha mostrato una conversazione con i suoi parenti per mostrare la loro reazione a questa splendido annuncio. Ecco di che cosa parliamo.

Gaia Gozzi, splendida sorpresa poco prima di Amici Speciali

A poche ore dal debutto ad Amici Speciali, Gaia Gozzi ha voluto condividere con tutti i suoi followers ed, ovviamente, con i suoi familiari una splendida notizia. Sappiamo che sin da quando è terminato il suo percorso all’interno della diciannovesima edizione del medesimo talent, la giovane emiliana ha completamente cavalcato l’onda del successo. Lo dimostra, non a caso, l’immenso seguito che i suoi due singoli ‘Chega’ e ‘Coco Chanel’ hanno riscontrato immediatamente. Ma non è affatto finita qui. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, la diciannovenne ha voluto condividere con la sua famiglia una sorpresa davvero fantastica. ‘Ehi famiglia, vi devo dire una cosa’, così inizia il messaggio che Gaia Gozzi, a poche ore da Amici Speciali, ha voluto mandare su Whatsapp ai suoi genitori ed, ovviamente, a sua sorella. ‘Chega è il terzo brano più trasmesso in radio e io sono l’artista donna più ascoltata in Italia’, ha continuato l’ex vincitrice di Amici.

Insomma, una notizia davvero fantastica. Che, com’è giusto che sia, rende ancora più orgogliosi la sua famiglia. Da come si può chiaramente vedere dalla conversazione privata, sia sua sorella che i suoi due genitori sono rimasti completamente senza parole per il successo ottenuto dalla loro piccola Gaia. E pensare che questo, senza alcun dubbio, è solo l’inizio.