Per ricordare Ezio Bosso la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale a lui dedicato: ecco cosa andrà in onda al posto di ‘Un posto al sole’.

Questa mattina, 15 maggio, Ezio Bosso è passato a miglior vita: il pianista e direttore d’orchestra con la sua musica ha incantato il mondo intero. All’età di 48 anni ha lasciato tutti per una malattia neurodegenerativa che da anni lo costringeva a vivere sulla sedia a rotelle. Ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica e dello spettacolo e per questo motivo, la Rai ha deciso di cambiare la sua programmazione per rendere omaggio al grande artista. Ecco il cambio di palinsesto.

Morte Ezio Bosso, la Rai si ferma: la drastica decisione