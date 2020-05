Veneto, incendio allo stabilimento chimico di Porto Marghera: due feriti

Questa mattina c’è stato un incendio allo stabilimento di Porto Marghera, nel Veneto: ci sarebbero due feriti ricoverati al centro ustioni

Questa mattina attorno alle 10.15, nello stabilimento di prodotti chimici speciali 3V Sigma nell’area del petrolchimico di Porto Marghera, in località Malcontenta, si è verificato un incendio di vaste proporzioni. Secondo le ultime fonti, ci sarebbero due feriti gravi, ricoverati nei centri ustioni di Padova e Verona. I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con otto squadre in modo repentino e per fortuna hanno messo sotto controllo l’incendio alle 12.30 circa. Il comune di Venezia, però, ha invitato i cittadini a restare a casa.

Veneto, incendio allo stabilimento chimico di Porto Marghera

Un vasto incendio è divampato questa mattina allo stabilimento di prodotti chimici speciali 3V Sigma nell’area del petrolchimico di Porto Marghera. Al momento ci sarebbero due feriti, ricoverati ai centri ustioni di Padova e Verona. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e messo sotto controllo entro le 12:30. A Marghera e Mestre sono scattate le sirene di allarme per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Il Comune di Venezia, invece, ha invitato tutti i residenti a chiudere ed isolare porte e finestre e soprattutto a restare a casa fino a nuove comunicazioni. La conclusione dell’emergenza sarà data alla cittadinanza attraverso un secondo suono delle sirene.

Secondo Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera, alcuni mesi fa gli operai dello stabilimento hanno scioperato per denunciare la scarsa sicurezza degli impianti antincendio e irregolarità negli stoccaggi.