Fase due, stress da post quarantena: vi proponiamo alcuni esercizi da poter eseguire per combatterlo e riuscire a ritrovare un equilibrio

Come ben sappiamo questo è stato per tutti un periodo particolarmente difficile, tante preoccupazioni, tanti vincoli, tanti cambiamenti, tante privazioni. E’ da inizio marzo che la situazione Coronavirus rende difficile la vita di tutti, un fulmine decisamente a ciel sereno quello che è caduto nelle nostre vite ormai tre mesi fa. L’arrivo del virus ha reso impossibile tutte quelle azioni che per noi prima erano naturali e del tutto scontate, come passeggiare liberamente, viaggiare, andare a mangiare una pizza, vedersi con gli amici, andare a lavoro. Da quando siamo stati costretti ad andare in quarantena per evitare l’ulteriore propagazione del virus, tutte queste cose non sono più state possibili. C’è da dire inoltre che molte persone si sono trovate lontane dalle famiglie, dai figli, i genitori, i fratelli, i compagni, c’è chi invece chi per la prima volta ha potuto godere 24 h la presenza di un compagno o di un figlio. Tutte cose che magari prima non erano possibili per la frenesia della nostra vita. Di contro c’è anche chi invece avrebbe volentieri fatto a meno di questo periodo.

Fase due, stress post quarantena: alcuni esercizi per combatterlo

Quasi tutti abbiamo risentito dello stress da quarantena, causato dalla lontananza dei propri cari, l’impossibilità di lavorare, la perdita di qualcuno… Sono tante le motivazioni che possono causare questo stress e c’è un’esperta che sta diffondendo alcuni consigli per poter affrontare al meglio questa fase due e cercare di eliminare questo stress. Stiamo parlando di Helene Cassan, consulente Spa & Wellness presso gli Heritage Resorts nelle Mauritius che ha voluto regalare una serie di consigli per sentisti meglio in pieno lockdown. Ma andiamo a capirci qualcosa in più e quali sono i suoi consigli.

1. Respirazione: La respirazione come ben sapete è fondamentale per la salute, ma spesso viene sottovalutato. Sotto stress il respiro diventa corto, insofferente, dunque il corpo e il cervello non riescono a gestire bene i loro compiti, visto che la cosa provoca una scarsa ossigenazione. Per riuscire a migliorare questo aspetto, sarebbe bene fare dei respiri lunghi e profondi appena ci si sveglia, inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Molti usano la tecnica del 7-4 sette secondi di inspirazione profonda e lenta e 4 secondi di espirazione profonda. Con questo esercizio nel giro di 5 minuti si dovrebbe raggiungere un buon livello di relax

2. Stretching: Come ben sappiamo quando la muscolatura resta ferma a lungo, dopo è difficile poterla far funzionare al meglio. L’ideale per tornare alla “normalità” è fare stretching, così da mantenere flessibili le articolazioni e da stimolare circolazione e ossigenazione. E’ fondamentale farlo per almeno 5 10 minuti al giorno, soprattutto appena svegli, in modo da aiutare il corretto ‘funzionamento’ dell’intero organismo

3. Alimentazione per rafforzare il sistema immunitario: L’alimentazione è uno dei punti cardini della nostra vita, e maggiormente è sana, maggiori benefici ne avrà il nostro organismo. E’ fondamentale prendersi cura della propria salute e pochi sanno che uno degli step fondamentali è proprio l’alimentazione. Seguendo una dieta sana e corretta il sistema immunitario ne gioverà sicuramente, dandovi forse, energie e protezione. Si può partire con un bicchiere di acqua calda appena svegli, così da purificare l’organismo, prediligendo frutta, verdura, legumi a pranzo e cena. Degli ottimi antinfiammatori naturali sono anche miele, curcuma, zenzero, limone, olio di colza.

4. Pensare Positivo: In un momento storico tanto difficile è fondamentale cercare di mantenere per quanto possibile la positività per evitare di avere problemi di umore. Le emozioni negative rubano energia e finiscono per far perdere la lucidità. Essere positivi, può aiutare a sentirsi meglio anche fisicamente. Si sa, la mente ha un grandissimo potere.

5. Esercizi per dormire meglio: Dormire bene è la chiave di tutto. Senza un corretto riposo tutte le attività cerebrali non funzionano in modo corretto, influendo sull’umore e la salute. Motivo per cui gli esercizi di respirazione possono essere sfruttati anche prima di andare a dormire per rilassarsi.