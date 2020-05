Barbara D’Urso, fine dei suoi programmi: l’annuncio a sorpresa

Barbara D’Urso, fine dei suoi programmi televisivi: quando ci sarà l’ultima puntata? L’ha annunciato lei stessa in una diretta su Instagram

Barbara D’Urso è come sempre alla conduzione dei suoi programmi di intrattenimento che macinano record su record in termini di ascolti. E’ appena arrivata, però, una notizia che forse non piacerà ai suoi fan e al pubblico che segue assiduamente le puntate. Con l’emergenza Coronavirus, ci sono stati diversi cambiamenti nei palinsesti televisivi e Barbara D’Urso si è adattata diligentemente ad ogni richiesta dell’azienda per la quale lavora. Anzi, è da sottolineare il suo spirito di sacrificio e la motivazione con cui affronta ogni impegno. Stavolta, tuttavia, sembra che davvero dovremo abituarci all’assenza dei suoi programmi in televisione. C’entra il Coronavirus? Beh, no. In effetti, si tratta di una chiusura programmata. Nel periodo estivo, infatti, i programmi della D’Urso sono sempre andati in vacanza regolarmente dando respiro anche alla conduttrice.

Barbara D’Urso | fine programmi: quando l’ultima puntata?

“Pomeriggio Cinque, di default, dovrebbe finire a fine maggio come sempre”. Queste le parole della conduttrice Barbara D’Urso durante una delle sue dirette Instagram. I suoi programmi chiudono un po’ prima rispetto agli altri in quanto sono i primi a cominciare durante la stagione autunnale. E’ con lei, infatti, che comincia la stagione televisiva.

“Live – Non è la D’Urso dovrebbe finire tra due puntate“, continua così Barbara. E qui ci sorge un dubbio: si sarà sbagliata oppure è proprio questa l’ultima decisione Mediaset? Come lei stessa ha annunciato, le cose in questo periodo cambiano day by day a Mediaset. Quindi, può darsi che ci sia stato un nuovo cambio di programma per le sue trasmissione. Live Non è la D’Urso infatti era presente nei palinsesti di giugno. Un cambio all’ultimo momento?

I suoi programmi, al momento, sono più importanti del solito in quanto trattano tematiche delicate come quelle dell’emergenza Coronavirus e tutto il contorno. Il suo pubblico si connette con lei per capirne di più, in parole povere. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque?