Quarantena, pausa dal Makeup per la maggior parte delle donne: tutti i consigli degli esperti per curare la pelle in questo periodo di stress

In questo periodo di quarantena la nostra vita è stata messa praticamente in stand by, per poter contrastare l’avanzata del coronavirus. Siamo rimasti chiusi in casa per oltre 2 mesi, e tutto ciò che prima poteva essere normale, ora non lo sembra più. Le vecchie abitudini sembrano ormai solamente un ricordo molto lontano. E per noi donne è cambiata anche la beauty routine. Quante di noi la mattina si truccavano davanti lo specchio prima di scendere per andare a lavoro, all’università, per accompagnare i bambini a scuola. Adesso che molti lavori sono relegati a casa con lo smart working, niente Università, scuola, non si propone più la necessità di doversi truccare. Molte però hanno sfruttato questo periodo addirittura per imparare a truccarsi, attraverso video tutorial, tik tok, instagram stories, instagram tv. Sono stati moltissimi infatti i professionisti del settore che hanno dato il loro contributo per insegnare anche alle più inesperte alcuni trucchi semplici e abilissimi. Ma cerchiamo di capire cosa cambia nella nostra pelle quando si ‘disintossica’ dal makeup.

Quarantena, pausa dal Makeup: tutti i consigli per curare la pelle in questo periodo

Sebbene qualcuna abbia continuato a truccarsi in questo periodo di lockdown, la grande maggioranza delle donne ha deciso di riporre nel cassetto o nel beauty case, pennelli e trucco e lasciare alla pelle il tempo di riprendersi e disintossicarsi. Questo non potrebbe essere un male, anzi, con lo stress quotidiano, il makeup, lo smog, la pelle può risentirne, apparendo spenta e imperfetta. Stando a quanto riportato dal dott. Erik Geiger, medico chirurgo specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica a Fanpage, questo periodo è stato un toccasana per la pelle. Senza trucco i pori respirano, non c’è il pericolo dell’occlusione, o delle infiammazioni dovute ad una scorretta routine per eliminare il trucco. C’è da dire che nonostante siano molte le donne che giovino di questo effetto ‘detox’ per la pelle con la mancanza di makeup, molte sono quelle che invece continuano ad avere delle imperfezioni e il medico sostiene: “La nostra pelle ci parla. Non è detto che alcuni inestetismi ed eruzioni cutanee siano causati solo dal make up o siano legati a smog e inquinamento. Quello che noi vediamo sulla nostra pelle è quasi sempre un effetto, difficilmente ne è la causa… Non è da escludere, in questo momento così difficile per tutti, che influiscano anche aspetti psicologici ed emozionali, che portano inevitabilmente a squilibri ormonali”.

In merito a quello che accadrà dopo il lockdown, l’esperto ha dei consigli… Tra poco anche le nostre abitudini di bellezza riprenderanno e sarà bene non farci trovare impreparate. L’accortezza principale sarà continuare una buona skincare, struccarsi sempre in modo profondo e pulire pennelli e spugnette. Per il resto consiglia: “Se la nostra pelle ha potuto beneficiare di una pausa dal make-up, potrà risentirne, tuttavia con piccole accortezze le donne potranno continuare a truccarsi in maniera nuova e consapevole, magari usando dei prodotti leggeri, che siano più naturali possibili, come ad esempio quelli bio e non perché siano di moda”. Queste sono alcune delle cose che potremmo fare per evitare che la nostra pelle subisca dei danni dal ritorno alla normalità. Ovviamente ogni caso è a se e non è detto che tutti i consigli forniti dal dottore siano efficaci in egual modo per tutti, ma sicuramente, la corretta skincare e lo struccarsi sono passaggi necessari e non opinabili.