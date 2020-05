Vieri e Costanza Caracciolo, le foto della figlia: hanno subito una pesante e grave violazione della loro privacy ed hanno scritto un post…

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono letteralmente infuriati per quanto successo nelle ultime ore. E’ stata violata la loro privacy: non si sa come abbiano fatto, ma qualcuno dev’essere entrato illecitamente nei loro smartphone e deve aver pubblicato delle foto della piccola Stella, appena nata. La coppia è molto gelosa della propria vita privata e infatti non pubblica mai i volti dei propri figli su Instagram. Dopo quanto accaduto, in maniera pacata ma con toni molto decisi e determinati, comunicano a tutti quali sono le loro intenzioni attuali: “Agiremo legalmente”. In casi come questo, evidentemente, non ci sono molte altre strade da intraprendere.

Vieri e Costanza Caracciolo: “Prenderemo misure legali”

Vieri e Costanza Caracciolo non ci stanno. Non vogliono che la loro figlia finisca nella pericolosa rete di Internet. Vogliono preservarla e di sicuro non poteva essere piacevole per loro vedere le foto pubblicate su Instagram. Come sia successo ancora non si sa, ma di sicuro ci saranno delle conseguenze spiacevoli per l’autore del gesto.

Ecco il loro post su Instagram: “Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato la foto senza autorizzazione. Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di Internet. Un saluto a tutti. Costanza e Bobo”.

Una coppia discreta

Una coppia molto discreta, quella composta da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Entrambi personaggi pubblici, ma gelosi della propria privacy e della loro vita privata. Molto attenti, soprattutto, a non pubblicare mai foto in cui si vedono i volti dei loro bambini. Anche per il matrimonio hanno scelto una cerimonia intima, senza annunci eclatanti e quant’altro.