Salvo Sottile: età, moglie, figli e quanti chili ha perso

Per chi non conoscesse a fondo il giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile, vi diciamo qual è la sua età, chi è la moglie e quanti figli ha

Salvatore Sottile, detto comunemente Salvo, è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore nato a Palermo il 31 gennaio del 1973. Salvo ha quarantasette anni e è figlio di Giuseppe Sottile, ex capocronista del quotidiano palermitano Giornale di Sicilia. Sottile inizia a lavorare nel mondo del giornalismo nel 1989 col quotidiano La Sicilia e con l’emittente regionale Telecolor Video 3. A diciotto anni approda subito a Mediaset con la mansione di ‘informatore’ della Sicilia. A soli 19 anni viene assunto da Enrico Mentana al TG5 come corrispondente da Palermo e nel 1994 diviene giornalista professionista. Nel 2003 lascia Mediaset per approdare a Sky, diventando uno dei primi volti di Sky Tg 24. Torna a Mediaset nel 2005 come conduttore del TG della notte con la rassegna stampa. Nel dicembre del 2009 diventa vice direttore della testata giornalista Video news, sempre di proprietà Mediaset. Il 7 marzo 2010 Salvo Sottile esordisce alla conduzione in prima serata su Rete 4 con Quarto grado. In seguito condurrà anche Quinta Colonna, Estate in diretta e Domenica In su Rai Uno e Mi manda Rai Tre.

Salvo Sottile, moglie e figli: le notizie sulla vita privata

Sottile è stato sposato con Sarah Varetto, giornalista nata a Torino nel 1972. I due si sono sposati nel 2004 e la loro relazione è durata circa quindici anni. Nel luglio del 2019, infatti, hanno annunciato la separazione. Salvo e Sarah si sono conosciuti quando entrambi lavoravano a Sky. In seguito, la donna ha scelto di restare nella rete, ricoprendo il ruolo di direttrice di Sky Tg 24 e responsabile dei progetti giornalistici del gruppo Sky per tutti i Paesi dell’Europa continentale. Sottile invece, come abbiamo detto sopra, è tornato a Mediaset per poi passare definitivamente alla Rai. Dalla loro storia d’amore sono nati due splendidi figli, Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. Al momento non sappiamo se il giornalista e conduttore televisivo sia fidanzato o felicemente single. Sottile è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata. Anche la notizia della separazione da Sarah Varetto è stata diffusa con ampio ritardo.

Riguardo all’altezza e al peso di Sottile, sappiamo che è alto un metro e ottantotto centimetri e pesa circa 87 chilogrammi. Riguardo al peso, inoltre, possiamo aggiungere che, in seguito ad una dieta abbastanza ferrea, ha perso ben venticinque chilogrammi, come rivelato da egli stesso al settimanale Gente: “Mi è capitato di vivere un periodo senza lavoro: in quell’occasione ho scritto il libro Cruel e ho iniziato una dieta. Ho perso 25 chili in un anno e mezzo: lo so, nessuno crede che avessi tanti chili in più perché con la mia altezza, 1 metro e 88, si distribuivano bene“. Il conduttore televisivo ha raccontato anche come era strutturata la sua dieta: “Avevo una tabella di marcia rigorosa e non sgarravo con il cibo. La mattina a colazione mangiavo tre etti di pasta in bianco e poi via in bicicletta: pedalavo per almeno 100 chilometri. Ho eliminato i dolci, il pane e la pizza, che adoro, privilegiando verdura, pesce e frutta. In tasca avevo sempre mandorle o noci per spezzare l’appetito nel pomeriggio. Poi andavo in palestra e facevo sedute di pesi“.