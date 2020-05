Tik Tok, il social che fa impazzire i ragazzi: come funziona e chi seguire

Tik Tok, il social che sta facendo impazzire i ragazzi: come funziona e quali sono i profili più interessanti da seguire attualmente, italiani e stranieri

In questo periodo di quarantena forzata certamente è stato moltissimo il tempo che abbiamo impiegato sui social. Sicuramente i social in questo periodo così difficile ci hanno aiutato a tenerci in contatto con i parenti, gli amici, a divertirci, imparare nuove ricette, nuovi progetti di bricolage, esercizi fisici e viaggiare con la mente. Moltissime sono state le persone che hanno utilizzato i social per la prima volta e ne sono rimasti entusiasti, tanti altri sono invece coloro che hanno deciso di utilizzare questo tempo per capirci qualcosa in più e magari iniziare un’attività proprio attraverso questi. Molti altri invece hanno deciso di cimentarsi in balletti, challenge e video articolati, come quelli che si possono trovare sulla piattaforma di Tik Tok. Nuovo social network che sta spopolando tra i giovanissimi e non e che sta facendo letteralmente impazzire tutti… Ma prima il suo nome non era Tik Tok, ma Musically e da qualche mese sta schizzando in alto alle classifiche delle app più in voga e utilizzate del mondo.

Partiamo col dirvi che già prima di cambiare nome e stile, l’ex Musically, era molto popolare tra i giovanissimi. Soprattutto per essere una novità nel mondo dei social è stata quest’app che ha portato una ventata di aria fresca nel mondo del digitale. Adesso è divenuta famosissima e scaricata dagli adolescenti di tutto il mondo che utilizzano l’app per farsi conoscere e soprattutto per mettersi alla prova. L’app infatti si baserebbe sulla creazione di video musicali o divertenti, con l’inserimento di filtri, ed escamotage. I più esperti sono in gradi di mettere a punto video articolatissimi in poco tempo e con pochi materiali, ma con la massima resa. Molti di questi sono anche giovanissimi e approdati sulla piattaforma guardano i video dei loro idoli per imparare ad usarla al meglio. Ma ora vi lasciamo una lista di celebrities che vale la pena seguire sul social del momento:

Loren Gray è fra gli utenti più seguiti su Tik Tok , con oltre 32 milioni di follower. Già nota su YouTube grazie alle sue doti canore ;

è fra gli utenti più seguiti su , con oltre 32 milioni di follower. Già nota su YouTube grazie alle sue doti canore ; Baby Ariel su Tik Tok , è la terza tiktokers più seguita sul social network musicale;

su , è la terza tiktokers più seguita sul social network musicale; Kristen Hancher. Influencer di moda e bellezza su Instagram, sul social network musicale mostra il suo lato più creativo, realizzando video in cui canta e balla;