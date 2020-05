Chiara Nasti in ospedale, cos’è successo: le sue parole

Chiara Nasti è dovuta andare in ospedale nelle ultime ore: il post pubblicato tra le stories di Instagram ha preoccupato i fan, ecco le sue parole

Chiara Nasti è una delle influencer più famose in Italia. La modella ha costruito il suo successo proprio grazie ai social network e in particolare grazie ad Instagram. Sul popolare social network, la Nasti conta oltre un milione e mezzo di seguaci, le sue foto raggiungono sempre migliaia e migliaia di like e le sue stories sono seguitissime. Anche la sorella di Chiara, Angela, ha costruito il suo successo sui social. Le sorelle poi si sono lanciate in televisione, partecipando la più grande all’Isola dei Famosi, mentre la minore a Uomini e Donne. Proprio attraverso le stories del popolare social network, la Nasti ha pubblicato una foto che ha fatto preoccupare i suoi seguaci. Di seguito vi parliamo di cosa si tratta.

Chiara Nasti in ospedale: le sue parole

Nelle ultime ore, la sorella maggiore delle Nasti ha pubblicato una foto tra le stories di Instagram, facendo preoccupare i suoi seguaci. La modella e influencer, infatti, ha pubblicato una foto in un letto di ospedale, aggiungendo solo alcune emoticon e senza rilasciare dunque alcuna dichiarazione. I fan probabilmente l’hanno inondata di messaggi, perchè volevano capire cosa fosse successo alla bella napoletana. La Nasti, per rassicurare i suoi fan, ha pubblicato poco dopo un’altra stories, scrivendo: “Ragazzi sto bene. Ho avuto un calo di pressione, ma tutto ok“. La Nasti si è immortalata mentre mangiava un gelato, dimostrando dunque ai suoi seguaci di stare bene.

Allarme rientrato per la Nasti, che ha rassicurato i suoi fan attraverso le stories di Instagram. La modella e influencer ha avuto solo un calo di pressione, ma è probabile che sia stata costretta a recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente adesso va tutto bene.