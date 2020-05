Fase Due, dal 25 maggio riaprono le palestre: tutte le regole da rispettare

Fase Due, dal 25 maggio riaprono anche le palestre: ecco tutte le regole e le linee guida da seguire secondo le disposizioni del Governo e delle Regioni.

Da domani, lunedì 18 maggio, comincerà un nuovo importante step della Fase Due dell’emergenza Coronavirus, ovvero la fase di convivenza con il virus, partita lo scorso 4 maggio con una serie di riaperture di attività e un allentamento delle misure sanitarie imposte dal Governo lo scorso 9 marzo. Da domani partiranno ulteriori riaperture su tutto il territorio nazionale, con un ulteriore allentamento delle misure restrittive. Sempre fondamentale rispettare le regole di sicurezza sanitaria, come l’utilizzo di guanti e mascherine soprattutto nei luoghi chiusi e il mantenimento della distanza di sicurezza. Tra le attività che riapriranno a partire da domani, anche parrucchieri ed estetiste, che dovranno rispettare una serie di regole e linee guida per garantire la sicurezza ed evitare che i contagi possano nuovamente aumentare. Ancora una settimana di pazienza, invece, per le palestre, che ripartiranno invece dal 25 maggio, ovvero da lunedì prossimo. Anche in questo caso, però, ci saranno una serie di regole e linee guida da rispettare: ecco tutti i dettagli.

Fase Due, dal 25 maggio riaprono le palestre: ecco tutte le regole da rispettare per evitare il rischio di contagi

Le palestre non rientrano nelle numerose attività che ripartiranno da domani, 18 maggio, giorno in cui comincia il nuovo step della Fase Due dell’emergenza Coronavirus. I centri sportivi, infatti, riapriranno solo a partire dal 25 maggio, ovvero da lunedì prossimo. Anche in questo caso, però, come per tutte le altre attività, sarà necessario rispettare delle linee guida per evitare il rischio di nuovi contagi. La prima cosa è il distanziamento, che in caso di esercizio fisico deve essere di almeno 2 metri. Gli attrezzi nelle palestre, infatti, dovranno esser distanziati tra loro. Necessario anche prenotare la propria sessione di allenamento, per evitare affollamenti e assembramenti, programmando gli esercizi individuali da svolgere. Inoltre i gestori avranno la possibilità di misurare la temperatura a tutti coloro che entrano, con l’opzione di rimandare indietro le persone con una temperatura superiore a 37,5° C. Tutti gli attrezzi dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo e sarà necessaria l’introduzione di dispencer di igienizzante per le mani nei vari ambienti della palestra. Vietato utilizzare in sala le scarpe con cui si arriva dall’esterno e vietato anche condividere borracce, asciugamani o armadietti.

Fondamentale, infine, così come spiegato dal professor Pregliasco dell’Università degli Studi di Milano a FanPage, permettere un continuo ricambio di aria nelle palestre mantenendo le finestre aperte o, in caso in cui non ci siano aperture, tenendo sempre accesi ventilatori o condizionatori, facendo sempre attenzione alla pulizia dei filtri.