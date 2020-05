‘Live – Non è la D’Urso’, il Ministro della Salute Roberto Speranza: Ora arriva la prova più difficile”, ecco le sue parole in diretta su Canale 5.

Questa sera in diretta su Canale 5 c’è una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Il talk condotto da Barbara D’Urso continua a informare e intrattenere il pubblico in questo periodo di grande difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus. Se molti programmi sono stati sospesi da quando è cominciato il lockdown, lo show della domenica sera è sempre andato avanti, dedicando un’ampia parte all’informazione sulla situazione attuale del Paese, oltre alla consueta parte dedicata all’intrattenimento. Questa sera è intervenuto in diretta il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato di quello che accadrà da domani, 18 maggio, con tutte le nuove riaperture: ecco cosa ha detto il Ministro.

Live – non è la D’Urso’, le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza: “Da domani arriva la prova più difficile”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’ per rispondere ad alcune domande della conduttrice Barbara D’urso su quello che accadrà da domani, 18 maggio. Da domani, infatti, partirà un’ulteriore riapertura e un ulteriore allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo per l’emergenza Coronavirus. La Fase Due dell’emergenza, dunque, passa a uno step successivo. Niente più autocertificazioni, negozi aperti, bar e ristoranti aperti, sempre però con le regole di sicurezza sanitaria. Il Ministro della Salute, intervenuto in diretta su Canale 5, ha ringraziato innanzitutto gli italiani per la loro serietà e il buon senso dimostrato in questo lungo e difficile periodo, annunciando che la situazione è cambiata in maniera significativa, i numeri sono migliorati, ma c’è ancora da lavorare: “Il virus non è stato sconfitto, è ancora in circolazione”, ha specificato il Ministro, facendo anche un appello ai cittadini: “Da domani arriva la prova più difficile, bisogna fare la massima attenzione”.

Speranza ha più volte sottolineato l’importanza di rispettare le regole essenziali per evitare un aumento dei contagi: fondamentale indossare le mascherine, rispettare la distanza di sicurezza e lavare e igienizzare sempre le mani. Tutte misure, queste, assolutamente necessarie per evitare che la curva dei contagi torni a risalire.

Alla domanda di Barbara D’Urso sull’obbligatorietà o meno di indossare le mascherine nei luoghi aperti, Speranza ha risposto dicendo che è necessario indossare la mascherina ogni qualvolta si entra in contatto con altre persone.