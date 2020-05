Mara Venier, a che età è diventata mamma: vediamo insieme come si chiamano i suoi due figli, chi sono e cosa fanno nella vita

Mara Venier è tra i personaggi più amati e seguiti del panorama televisivo italiano. Volto amatissimo dagli italiani, sono ormai moltissima anni che tiene compagnia alle famiglie, con i suoi programmi iconici, come Domenica In, che quest’anno ha dato prova di essere un programma seguitissimo e amato dal pubblico. Gli italiani sono infatti affascinati dal modo di condurre della donna, che con tatto e professionalità conduce ogni domenica delle interviste al vetriolo ai suoi ospiti. Più che delle interviste, ricordano delle belle chiacchierate tra amici, in cui l’imbarazzo lascia lo spazio alle emozioni più vere e sincere. Ma prima di essere una grandissima conduttrice e intervistatrice, Mara Venier è anche una grandissima donna, madre e moglie. Legatissima alla famiglia ha due splendidi figli, che le hanno regalato la gioia di diventare nonna. E proprio in merito a ciò qualche settimana fa, abbiamo assistito ad un episodio molto commovente tra la Venier e il nipotino più piccolo.

Mara Venier, a che età è diventata mamma: come si chiamano e chi sono i suoi figli

Mara Venier nel corso della sua avita ha vissuto diversi amori, tutti molto importanti, ma in particolare due, le hanno regalato la gioia più grande che una donna potrebbe desiderare, diventare madre. Mara è particolarmente legata alla famiglia, come si può benissimo notare anche dal suo profilo Instagram Ufficiale. C’è da dire che la donna ha due splendidi figli, con cui spesso trascorre il tempo, giocando e accudendo i nipotini, che ormai stanno crescendo. Mara Venier è divenuta mamma nella prima volta nel 1968 dando alla luce Elisabetta, avuta con Francesco Ferracini. La donna nel corso degli anni si è appassionata al lavoro della madre e ha deciso di seguirne le orme, provando a lavorare come conduttrice. Nel 2002 ha poi regalato alla Venier la gioia di diventare nonna per la prima volta. Il secondogenito della conduttrice, Paolo, è nato dall’amore con Pier Paolo Capponi nel 1975.

Anche lui qualche anno fa ha regalato alla Venier la gioia di essere di nuovo nonna e proprio con il piccolino di casa la conduttrice ha un rapporto davvero speciale.