Mara Venier, il retroscena su Domenica In: “Vado in onda così”, le parole della conduttrice Rai.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. E una di quelle che, in questo duro periodo, non si è fermata. Parliamo di Mara Venier, che con la sua Domenica In ha fatto compagni agli italiani ogni domenica, anche in questi mesi terribili. Non è stato facile, per Mara. La conduttrice non ha nascosto di aver pensato seriamente di fermarsi allo scoppio dell’epidemia. Ma la Venier ha trovato la forza di restare in onda, regalando ai telespettatori qualche sorriso e momento di spensieratezza. Ovviamente, la conduttrice va in onda con la massima prudenza e adeguandosi al momento. In un’intervista a Libero Quotidiano, Mara rivela un particolare retroscena che riguarda proprio Domenica In. Scopriamo le sue parole.

Mara Venier, il retroscena su Domenica In: “Niente, trucco parrucco e sarta. Vado in onda così”

“Ho pensato sinceramente di fermarmi, poi parlando col direttore di rete Coletta e il direttore generale Salini, ho cambiato idea. Mi hanno dato la forza di tornare”. Con queste parole, a Libero Quotidiano, Mara Venier racconta del momento in cui non era sicura di voler tornare in onda con la sua trasmissione della domenica. Al momento dello scoppio della pandemia, infatti, Domenica In era stato sospeso. Lo stop, però, è durato soltanto una domenica. Mara Venier non ha mollato e, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, è riuscita e riesce a regalare ore di spensieratezza al suo pubblico. Puntate adattate al particolare momento, ovviamente: zero ospiti in studio, solo collegamenti via video. Ma non è tutto. Nell’intervista a Libero, la conduttrice veneta rivela un altro retroscena sul modo di lavorare in tv ai tempi del Covid 19: “Mascherina e guanti, addio trucco, parrucco, sarta. Niente, vado in onda così”. La conduttrice opta per il fai da te, truccandosi e pettinandosi da sola prima di ogni puntata.

Che dire, i fan non possono che essere felici per il fatto che Mara Venier abbia deciso di non fermarsi. Ma non è tutto! Come è stato annunciato qualche domenica fa, Domenica In farà compagnia al pubblico fino al 28 giugno! Un’estate decisamente particolare, quella che sta per iniziare, anche dal punto di vista delle programmazioni tv. Quest’anno, la tv potrebbe non andare in vacanza, fornendo tanti contenuti inediti. E voi, seguirete le prossime puntate di Domenica In?