Morto Fred Willard: l’attore di Beautiful aveva 86 anni

È morto Fred Willard, l’attore che nella soap opera americana “Beuatiful” interpretava John Forrester: l’uomo aveva 86 anni

Una terribile notizia sconvolge il mondo dello spettacolo e della televisione americana. È morto Fred Willard, attore che ha interpretato John Forrester nella soap opera “Beautiful“. Per chi non conoscesse la serie televisiva, stiamo parlando di una delle soap più seguite e amate al mondo. Beautiful va in onda dal 23 marzo 1987. La soap opera viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo. Dal 2020 è diventata anche la serie televisiva più seguita negli Stati Uniti, spodestando dopo 32 anni Febbre d’amore, altra serie tv amatissima e che deteneva tale primato dal 1988. Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards, di cui 3 consecutivi come “Miglior serie drammatica del daytime”. Willard ha recitato per un anno nella serie televisiva americana.

Morto Fred Willard: le parole della figlia

Si è spento Fred Willard, attore molto noto negli Stati Uniti ma conosciuto anche in Italia grazie alla soap opera americana in onda su Canale 5 da diversi anni. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla figlia, Hope Mulbarger, la quale in un comunicato ufficiale ha spiegato innanzitutto che il padre non è morto per alcuna patologia, dunque è probabile che sia morto per cause naturali, e poi ha aggiunto: “Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine“. La famiglia di Willard, appena due anni fa, aveva dovuto salutare Mary Willard, moglie dell’attore scomparso. A dare l’annuncio della morte di Willard anche Jamie Lee Curtis, moglie di Christopher Guest, regista che in più occasioni aveva collaborato con l’attore.

Fred Willard, come abbiamo detto, è noto in Italia per aver interpretato John Forrester nella soap opera americana. Il protagonista, per intenderci, è il fratello di Erick e il padre di Ivy. Willard, però, è noto per essere stato protagonista di vari programmi televisivi satirici tra gli anni ottanta e duemila e per aver preso parte a vari film mockumentary, quali This Is Spinal Tap di Rob Reiner, Campioni di razza, For Your Consideration del già citato Christopher Guest e tanti altri film comici come Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy.

Negli Stati Uniti, dunque, è un attore molto riconosciuto e famoso. In Italia, invece, è ricordato soprattutto per la figura di John Forrester in Beautiful. La sua morte ha generato grande tristezza sia nel nostro paese che soprattutto negli Stati Uniti. Fred potrà adesso ricongiungersi con la moglie, che ha lasciato il mondo appena due anni fa.