Mara Venier, nel corso del collegamento con il TG1, ha fatto uno straordinario annuncio a pochi minuti dalla diretta di Domenica In

Oggi pomeriggio, in diretta su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, è tornato in onda già da qualche settimana dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Anche la trasmissione della Venier, come tutte le altre trasmissione, ha subito alcuni stravolgimenti. La conduttrice non realizza interviste in studio, ma solo in collegamento con gli ospiti, e soprattutto va in onda senza pubblico in studio. Interrogata da Fabio Rovazzi su questo aspetto durante una puntata di Domenica In, la conduttrice ha dichiarato: “All’inizio è stato molto difficile“. La Venier, inoltre, per alcune puntate ha dovuto fare a meno anche della sua band, dato che il frontman era residente in uno dei tanti comuni della zona rossa italiana. Il programma, appena è tornato in onda, ha raggiunto un numero molto alto di telespettatori, segno che gli italiani hanno apprezzato la scelta della Rai. I vertici della rete pubblica hanno deciso addirittura di allungare la striscia di puntate di Domenica In, che arriverà sino alla fine di giugno.

Domenica In, l’annuncio di Mara Venier a pochi minuti dalla diretta

Prima di andare in onda con la consueta puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier si è collegata con il TG1. La donna, in diretta con il telegiornale, ha fatto uno splendido annuncio: “Oggi, per la prima volta dall’8 marzo, ci sarà un ospite in studio“. Una bellissima notizia, che è segno anche di ripartenza, sia per il paese che per il mondo dello spettacolo e della televisione. La Venier poi ha annunciato gli ospiti della puntata odierna: il cantante Achille Lauro, Maria Falcone, Stefano Bonaccini e Vittoria Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna. Il primo ospite in studio di questo nuovo ciclo di puntate è stata Pamela Prati. La conduttrice, nell’annunciarla, ha dichiarato: “Dall’ultima intervista è passato più di un anno. Era il 31 marzo 2019 e da quel momento è successo di tutto“. La showgirl ha pubblicato un libro, “Come una carezza“, nel quale parla della sua vita e cerca di mettere una pietra sulla storia con Mark Caltagirone.

La conduttrice ha dichiarato di essere felice di rivedere l’attrice e showgirl e con lei ha affrontato i temi che sono scritti nel nuovo libro della Prati. Tra questi, uno dedicato alle sorelle Prati, chiamate ‘bastarde’ perchè i genitori non erano sposati. La Prati, nel raccontarlo, si è emozionata.