Domenica In, Pamela Prati in lacrime: il racconto doloroso

Pamela Prati in lacrime nella puntata odierna di Domenica In: ecco il racconto dell’attrice e showgirl nell’intervista a Mara Venier

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. La conduttrice ha aperto la puntata con uno splendido annuncio: “Oggi, per la prima volta dall’8 marzo, ci sarà un ospite in studio“. La conduttrice, infatti, ha annunciato che dalla puntata odierna, sino alla fine di questa edizione, ci sarà ogni domenica un ospite in studio. La produzione ha deciso di ripartire con Pamela Prati, attrice e showgirl divenuta famosa, oltre che per i suoi trascorsi al Bagaglino, anche per la storia con Mark Caltagirone. La showgirl ha scritto un libro, “Come una carezza“, nel quale racconta la sua vita e cerca di mettere una pietra sulla pessima storia che l’ha vista protagonista.

Domenica In, Pamela Prati in lacrime: il racconto

La Prati è stata ospite nella puntata odierna di Domenica In ed è stata la prima ospite in studio di questo nuovo ciclo di puntate. La Venier, prima di intervistarla, ha dichiarato: “Dall’ultima intervista è passato più di un anno. Era il 31 marzo 2019 e da quel momento è successo di tutto“. La conduttrice ovviamente ha alluso alla storia con Caltagirone. La conduttrice poi ha dichiarato di essere felice di rivedere l’attrice e showgirl e con lei ha ripercorso la sua carriera, facendo riferimento anche al libro pubblicato dalla Prati. Nel corso dell’intervista, la showgirl si è emozionata più volte. La Prati ha pianto raccontato un retroscena doloroso della sua infanzia e della sua adolescenza. In uno dei capitoli del libro, infatti, l’attrice parla delle sorelle Prati, che da piccole erano chiamate ‘bastarde’. Tale appellativo era ‘assegnato’ a quei figli che non avevano i genitori sposati. La mamma di Pamela, infatti, aveva incontrato un uomo, con il quale aveva fatto ben tre figlie, ma poi l’uomo è andato in Germania a lavorare e le ha abbandonate. Un passato veramente doloroso che ha contraddistinto la Prati e le sue sorelle. Le tre ragazze, diventate poi donne adulte, hanno sempre avuto l’appoggio della mamma. Nel ricordare la madre, Pamela si è emozionata nuovamente.

Le lacrime hanno bagnato il volto della Prati anche quando Mara Venier ha mandato in onda un video messaggio di Pingitore, l’uomo che l’ha voluta al Bagaglino. La showgirl ha raccontato di aver trascorso anni bellissimi con lui e di sentirsi quasi come in una famiglia. Pingitore ha chiuso il video messaggio con un augurio: “Ti riaspettiamo al Bagaglino“.