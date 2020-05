Come pulire e igienizzare le stanze al meglio in poco tempo

Pulire casa vi annoia ed è un lavoro che odiate? Ecco i consigli per fare le pulizie al meglio e in poco tempo.

Nella nostra camera da letto abbiamo trascorso molte ore. Lì, come in tante altre stanze della casa in questo particolare momento di quarantena che stiamo vivendo. Così abbiamo imparato a prenderci cura di diversi angoli della nostra abitazione che ci hanno protetto e fatto sentire sicuri. La pulizia è diventata una sorta di “mai più senza” che abbiamo imparato a fare più accuratamente di prima. Un po’ per paura di contrarre il virus, un po’ perché l’idea di passare le nostre giornate in un ambiente salubre ci faceva stare meglio. Però le pulizie di casa, va detto, ci portano via sempre parecchio tempo. Cosa che ci dà anche abbastanza fastidio. Vediamo allora come fare a pulire le stanze di casa in modo rapido, ma molto efficace.

Come rimettere in ordine casa

Il primo step è quello di buttare la spazzatura. Eliminare ossia tutte le cose inutili che ci troviamo intorno e che magari la sera prima non abbiamo avuto voglia di buttare e abbiamo accumulato sul tavolo. Mettere quindi ordine nelle stanze è il primo passo per effettuare le pulizie. Se trovate qualcosa che non usate da tempo, seguite il consiglio, buttatelo. A meno che non siano bollette da pagare, se quell’oggetto ve l’eravate praticamente dimenticato significa che molto probabilmente non è così utile.

La pulizia del pavimento

Lo step successivo è quello di organizzare il tipo di pulizie che vorrete fare dopo. Se volete passare l’aspirapolvere e poi lavare per terra per velocizzare il lavoro meglio prima eliminare gli ingombri dal pavimento e cercare di iniziare subito di creare lo spazio necessario per pulire accuratamente a terra. A quel punto, iniziate a passare l’aspirapolvere e, successivamente, iniziate a lavare a terra con lo straccio. Sicuramente il mocio vi facilita la vita e vi renderà il lavoro anche molto più rapido.

Approfittate poi del tempo che serve per asciugare a terra, per leggere un libro o analizzare tutto ciò che attorno a voi potreste buttare senza pensarci troppo. Vedrete che nel giro di un paio di ore avrete finito tutta la pulizia della vostra casa e potrete rilassarvi e godervela al meglio.