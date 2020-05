Uno dei settori che maggiormente ha risentito di questo lockdown è quello della ristorazione. Ma ora che lentamente si ripartirà sono in molti ad avere dubbi e speranze. Come Heinz Beck.

La situazione della pandemia da Coronavirus sta lasciando molti strascichi, soprattutto per quanto riguarda determinate attività economiche. In primis il mondo della ristorazione. Queste attività infatti sono a rischio, soprattutto coloro che hanno piccoli bar o piccole locande. La situazione non è rosea e intervistato da Huffington Post, il famoso chef, spesso ospite anche di Masterchef, Heinz Beck si è detto molto preoccupato.

Heinz Beck “Serve protocollo di azione”

Lo chef ha 11 ristoranti per un totale di 11 stelle Michelin e l’impero gastronomico di Heinz Beck dà lavoro a oltre 300 persone. La priorità, racconta, è quella di avere un protocollo di azione da parte del Governo che sia chiaro e preciso. Proprio per ripartire in sicurezza perché senza un documento così la ripartenza diventa quasi impossibile. Lo chef poi ha parlato anche del futuro della ristorazione parlando di una necessaria revisione dei modelli di business di molte attività. Infatti, per chi non ha gli spazi necessari per distanziare i tavoli, si parla di una riduzione del 50% dei tavoli e di conseguenza anche un dimezzarsi dei lavoratori nei ristoranti, creando così una grande mole di disoccupati.

Le paure per i clienti dopo il Covid-19

Altra preoccupazione riguarda poi capire come reagiranno i clienti, se avranno ancora voglia di uscire oppure no e se ci saranno i soldi da utilizzare per andare a cena fuori. “Le ripercussioni rischiano di essere devastanti”. Lo Chef Beck ha poi chiosato spiegando che si riaprirà un po’ alla cieca senza sapere che numeri ci saranno e come reagiranno i clienti. Il cibo del resto è sempre stato un momento di collante sociale e di piacere quindi a oggi, la buona cucina, potrebbe comunque avere un ruolo importante.

“Ho voglia di ricominciare, sono motivato e parzialmente ottimista” spiega Heinz che sottolinea ancora una volta che non sarà semplice, ma che con gli opportuni adeguamenti la grande ristorazione ricomincerà a splendere.