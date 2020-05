Alessandro Del Piero ricoverato per calcoli renali: lo scatto in ospedale condiviso con i fan su Instagram.

Un post che spaventa i fan, quello pubblicato su Instagram qualche ora fa da Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti in cui si mostra in ospedale, ricoverato a causa di calcoli renali. Un brutto inconveniente per il campione, che ha voluto però tranquillizzare tutti postando le proprie immagini. Ecco le sue parole.

Alessandro Del Piero ricoverato per calcoli renali: “Ancora non ci credo…”, il post sui social

“Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”. Con queste parole Alessandro Del Piero commenta la sua disavventura nell’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex bianconero è stato ricoverano in un ospedale a Los Angeles, a causa di calcoli renali. A svelarlo è stato proprio Alex, attraverso gli hashtag che ha inserito nel post. Un post in cui Del Piero condivide con i fan due selfie, scattati proprio mentre si trova a letto in ospedale, rigorosamente con la mascherina. Ecco il post:

Un forte dolore, per Alessandro, ma per fortuna nulla di grave. ‘Pinturicchio’ rassicura i suoi fan con questo post social che non poteva passare inosservato. Una valanga di likes e commenti hanno invaso il profilo dell’ ex capitano della Juve. In tantissimi hanno voluto far sentire la propria vicinanza al campione, tra i quali spiccano i commenti di Max Biaggi e Luis Figo:

Ma sono anche tantissimi tifosi ad incoraggiare il loro idolo: “Sei una roccia!”, “Riprenditi presto capitano!”, “Siamo con te Ale”, sono solo alcuni dei tanti messaggi d’affetto per Del Piero. Non possiamo che accodarci ai migliaia di fan e augurare ad Alessandro una pronta guarigione. Forza Alex!