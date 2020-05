Coronavirus, le prime notizie confortanti sullo studio del vaccino: resi noti i primi esiti della sperimentazione sugli umani

Il Coronavirus ormai è diventato un elemento costante nelle nostre vite ormai da diversi mesi e si prospetta continuerà ad esserlo ancora per molto. Scoppiato in Cina nella città di Wuhan, si è poi propagato nel resto del globo, facendo urlare alla pandemia. Il Paese colpito per prima dopo la Cina è stata proprio l’Italia, che totalmente impreparato ha cercato delle soluzioni per poter combattere al meglio questo grandissimo male. Nonostante ciò i morti e i contagiati sono stati tantissimi, espandendosi a macchia d’olio anche nelle altre Nazioni. Attualmente la situazione si sta placando e finalmente si intravede uno spiraglio di speranza, con la curva di contagli e di morti nettamente inferiore dall’inizio della pandemia globale. Spesso sentiamo dire che dovremmo convivere con questo virus fin quando non sarà pronto un vaccino disponibile in grande scala. Fino ad allora dovremmo conviverci, utilizzando tutte le manovre di sicurezza possibili, come guanti, mascherine, igienizzanti e distanziamento sociale. E proprio in merito a questo vaccino sembrano esserci delle notizie molto confortanti.

Coronavirus, notizie confortanti sul vaccino: resi noti i primi esiti della sperimentazione

La sperimentazione del vaccino sugli uomini è iniziata da qualche settimana, proprio per iniziare ad elaborare dei dati sugli effetti collaterali e soprattutto su quelli che saranno i risultati e i benefici. Lo studio di tale vaccino sta avvenendo sia negli States, sia nelle Università inglesi. Gli studi Americani hanno pubblicato i primi dati certi e alla mano sul risultato del vaccino e sembrano essere decisamente confortanti. La società statunitense di biotecnologia Moderna ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino Anti Sars Covid sono molto positivi. Lo studio del vaccino era stato iniziato sugli animali, poi si è ritenuto opportuno e necessario dover iniziare la sperimentazione umana e i primi csi di persone vaccinate hanno risposto molto bene. I soggetti sottoposti alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi analoghi a quello delle persone che si sono ammalate di Coronavirus, senza effetti collaterali importanti.

I livelli di anticorpi rilevati nelle prime otto persone sottoposte ai test clinici con l’mRNA-1273, ha spiegato la società Moderna nel suo studio, sono uguali o superiori a quelli riscontrati nei pazienti guariti dal Covid-19. Sembra quindi che siamo sulla strada giusta per poter finalmente uscire da questo incubo con un vaccino sicuro che possa permettere a tutti di proteggersi.