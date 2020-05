Belen Rodriguez ed Elodie si sono riprese su Instagram insieme: tra abbracci, smorfie e frasi dolci, i fan sono rimasti senza parole di fronte tanta bellezza! Diamo un’occhiata.

Tra le donne più belle e seguite di Italia ci sono senza dubbio loro: parliamo di Belen Rodriguez ed Elodie. Seppur i loro impegni lavorativi siano diversi, sono molto amiche e spesso sono state sorprese insieme durante uscite serali. Ed è proprio questa sera che le due splendidi donne si stanno godendo un po’ di tempo insieme: hanno immortalato il momento sui social. L’argentina ha anche scritto una dedica alla sua amica: curiosi di vedere le due bellezze e di leggere cosa pensa Belu di Elodie? Vi mostriamo tutto subito!

Elodie e Belen incantano i follower con la linguaccia: “Quanto sei bella”

Belen Rodriguez riesce sempre ad incantare tutti con la sua bellezza, per non parlare di Elodie. Con il suo nuovo look, capelli lunghi, scuri, con le treccine, ha lasciato i suoi fan senza parole. Insieme sono davvero incredibili: il famoso personaggio televisivo e la cantante sono amiche e pochi minuti fa si sono riprese insieme. Nelle Instagram story di Belen fanno qualche smorfia: sicuramente le due amiche dopo il periodo di lockdown provocato dall’emergenza Coronavirus, non vedevano l’ora di rivedersi! L’argentina ha scritto “Quanto sei bella tu“. E come darle torto? L’ex concorrente di Amici di Maria de Filippi è stata una delle protagoniste dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo con la sua ‘Andromeda’. E da pochi giorni ha lanciato il suo nuovo brano, insieme al suo nuovo look. Il titolo è ‘Guaranà’ ed è già un successo!

Curiosi di vederle vicine, insieme? Ecco una foto del breve video pubblicato dalla moglie di Stefano de Martino: