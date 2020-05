Sapete chi è il marito di Anne Hathaway? E’ un famoso attore e c’è una curiosità incredibile sulla coppia. Ecco chi è lui ed il retroscena sulla loro storia.

Lei è una delle attrici più celebri di Hollywood: Anne Hathaway è la splendida attrice americana nata il 12 novembre 1982. E’ il volto protagonista di film come Pretty Principess, Il diavolo veste Prada, Amore e altri rimedi, Alice in Wonderland, Interstellar, e per Rachel sta per sposarsi, nel 2008, ha ricevuto la sua prima candidatura. Ha vinto premi come l’Oscar alla miglior attrice non protagonista, per Les Miserables, il Golden Globes per lo stesso film. La donna, oltre ad essere un’affermatissima attrice, ha anche un meraviglioso aspetto: il suo sorriso dolce ed il suo sguardo hanno fatto innamorare un famoso attore. Ecco chi!

Anne Hathaway, chi è il marito dell’attrice de Il Diavolo Veste Prada

Anne Hathaway nel novembre 2008 ha iniziato a frequentare Adam Shulman: nel 2011 hanno ufficializzato il fidanzamento e nel settembre 2012 i due sono convolati a nozze. In un’intervista lei rivelò che non aveva bisogno di nessuno fin quando non ha conosciuto suo marito Adam. Si sono sposati a Big Sur, in California, in una cerimonia interreligiosa ebraica-cristiana: dal matrimonio sono nati Jonathan Rosebanks, nel 2016, e Jack, nel 2019.

Adam è nato a New York nel 1981: la sua carriera da attore è cominciata nel 2005 con il ruolo di Paul O’Bannon nella serie TV American Dreams. Il suo ruolo di maggior successo è Enos Strate nel film Hazzard – I Duke alla riscossa. Sapete una curiosità sul suo conto davvero incredibile? Ha una leggera somiglianza con il drammaturgo inglese William Shakespeare, la cui moglie aveva lo stesso nome e cognome di quella dell’attore, ovvero Anne Hathaway. Eccoli insieme: