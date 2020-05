Elodie, la confessione sul fidanzato Marracash e la convivenza: “Non è un uomo facile”, le parole della cantante che non ti aspetteresti

Periodo di stop forzato per tutti, anche per gli artisti che generalmente in questi mesi con impegnati con i tour in giro per il mondo. A causa del coronavirus, si sono dovuti fermare un po’ tutti, e ancora oggi brancolano nell’incertezza. Mentre qualcuno è rimasto asciutto di lavoro, qualcun altro ha avuto la fortuna e la possibilità di lavorare da casa. Non dovremmo stupirci di sapere che alcuni cantanti soprattutto hanno a casa attrezzatura a sufficienza per poter registrare e preparare un buon singolo. E’ un po’ quello che è accaduto con Elodie, che in questi giorni ha presentato al mondo il suo nuovo singolo, dopo Andromeda, che ha fatto impazzire i fans. Adesso è la volta di Guaranà, che si prospetta poter diventare una nuova hit estiva. I sound caldi e vibranti stanno già animando le varie emittenti radiofoniche, che da qualche giorno la trasmettono. In vista dell’uscita del nuovo singolo, la cantante ha pensato bene di poter fare anche un bel cambio di look, abbandonare il taglio cortissimo che l’ha resa iconica e concedersi delle bellissime treccine.

Elodie, la confessione su Marracash: “Non è un uomo facile”

Questo momento di quarantena sarà stato utile anche per rafforzare il rapporto con il compagno Marracash. I due fanno coppia fissa ormai da un po’ di tempo e sembrano essere molto affiatati e soprattutto inseparabile, nonostante siano molto riservati sulla loro relazione. Sappiamo che la coppia ormai convive da qualche mese e la quarantena gli avrà dato modo sicuramente di viversi a 360 gradi 24 ore su 24. E proprio in merito a questa convivenza 24 h lontani dalla frenesia della quotidianità, Elodie si è lasciata andare ad alcune confidenze con ‘Il Fatto Quotidiano’. La ragazza ha infatti detto di aver avuto qualche piccolo screzio col compagno, come qualsiasi coppia che trascorre tanto tempo insieme. La cantante sembra molto legata al compagno e ha voluto spiegare: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata“.

Nulla di irrisolvibile, anzi, e in merito all’uscita del nuovo singolo ha detto: “L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso“.