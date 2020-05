Marsala, prende caffè al bar e paga 50 euro rifiutando il resto: “Siete stati chiusi 50 giorni, è il minimo”, ecco i dettagli di questo splendido gesto di solidarietà che arriva dalla Sicilia.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’Italia, innanzittutto dal punto di vista sanitario, ma anche in campo economico. In questo periodo, infatti, se da un lato il numero dei contagi e dei decessi è calato in modo significativo, la crisi economica è ancora molto forte, come sottolineato anche dal Premier Giuseppe Conte nella lettera inviata ai cittadini e pubblicata su Leggo. Il momento è critico e anche se oggi sono state riaperte tante nuove attività in tutto il territorio nazionale, per molti non sarà affatto facile ripartire. Proprio in questo primo giorno di riapertura, uno splendido gesto di solidarietà è stato registrato a Marsala, in provincia di Trapani, dove un cliente è entrato in un bar e ha pagato 50 euro un caffè, rifiutandosi di prendere il resto: ecco tutti i dettagli e le ragioni che hanno spinto l’uomo a fare questo splendido gesto.

Marsala, prende un caffè al bar e lo paga 50 euro rifiutando il resto: lo splendido gesto di un dipendente pubblico

E’ stato registrato a Marsala, in Sicilia, lo splendido gesto di solidarietà di un uomo, un dipendente pubblico per l’esattezza, che ha deciso di pagare 50 euro un caffè al bar, rifiutandosi di prendere il resto. L’uomo, da quanto si è appreso, è un cliente abituale del bar in questione e oggi è potuto tornare a prendere il caffè dopo quasi due mesi di chiusura dell’esercizio. Per dare il proprio contributo, visto il momento difficile delle attività appena ripartite, l’uomo ha deciso di prendere un caffè da 0,80 centesimi e di dare 50 euro alla cassiera, rifiutando di prendere il resto. Un gesto davvero bello, che lui ha motivato in maniera molto chiara: “E’ il minimo che possa fare, siete stati chiusi 50 giorni. “Io sono fortunato, ho uno stipendio da dipendente pubblico pagato dalle tasse che anche tu versi”, ha detto al gestore del bar prima di salutarlo.

La vicenda è diventata in poco tempo di dominio pubblico e ha fatto il giro del web, donando un bell’esempio di solidarietà in un momento così difficile e critico come quello che stiamo vivendo da quando è cominciata l’emergenza.