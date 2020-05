Sossio Aruta, il duro sfogo dell’ex gieffino sui social: “Siete miserabili che speculano sulla vita delle persone”, cos’è successo e a chi si riferisce

Sossio Aruta è stato certamente uno dei grandissimi protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, condotto per il primo anno da Alfonso Signorini. L’ex cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne è entrato nella casa più spiata d’Italia ed è riuscito a conquistare il pubblico che l’ha premiato, non solo facendolo arrivare in finale, ma facendolo classificare terzo. L’uomo all’interno della casa ha stretto delle belle amicizie, soprattutto con Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e anche con Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto. Nel corso delle settimane, gli screzi più importanti si sono creati con l’altro uomo Alpha della casa, Antonio Zequila, con cui sono volati stracci anche al di fuori del programma. Tornato a casa propria, con Ursula Bennardo, i figli della donna e la piccola Bianca, l’uomo si sta dedicando alla famiglia e al lavoro, ma oggi pomeriggio qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto…

Sossio Aruta, lo sfogo sui social: “Siete miserabili che speculano sulla vita delle persone”

Sossio Aruta oltre ad essere un personaggio pubblico, un padre amorevole e un instancabile lavoratore, è anche un grande amante del calcio e dei social network, in particolare di Instagram. E proprio sul social network oggi pomeriggio l’uomo ha deciso di sfogarsi, attraverso un video. Qualcosa deve averlo fatto arrabbiare molto, per giustificare tale reazione da parte sua. L’uomo spiega di aver rilasciato tempo fa un’intervista al settimanale Gente, nel quale parla del modo in cui sta affrontando la quarantena lavorativamente. Come molti suoi colleghi e come molte persone in generale, il lavoro è fermo a causa del Coronavirus e nonostante ciò ci si arrangia come meglio si può. In tale intervista l’uomo spiega di stare lavorando in un supermercato e che gli piacerebbe poter lavorare di nuovo nel mondo del calcio prossimamente, ma non è detto che potrà succedere tanto presto. Fin qui nulla di strano… L’uomo però è stato attaccato pesantemente dagli haters, che lo hanno accusato di svariate cose, a causa di alcune fake news ricavate da tale articolo.

L’uomo si è visto particolarmente adirato per quanto successo e promette di prendere provvedimenti contro queste persone. Per vedere il video completo potere cliccare QUI.