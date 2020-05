Nel film Il diavolo veste Prada Miranda Piriestly è il personaggio interpretato da Meryl Streep ed è ispirato ad Anna Wintour. Sapete chi è lei? Ecco il retroscena.

Il Diavolo veste Prada è uno dei film classici degli anni 2000 con Meryl Streep e Anne Hathaway che ha conquistato un enorme successo. Non ci si stanca mai di vedere questo film: le battute sono diventate ormai cult, conosciute a memoria, e gli abiti fanno sognare sempre migliaia di donne. Sapete che Meryl Streep ha dovuto cambiare colore di capelli per interpretare il ruolo? Lei da sempre bionda, ha tinto i capelli color neutro in modo da essere sempre impeccabile, con ogni look. Il film diretto da David Frankel deve la trama al romanzo omonimo di Lauren Weisberger: ma sapete, nella realtà, chi è il personaggio di Meryl Streep, Miranda Priestly? Ecco questa interessante curiosità.

Il diavolo veste Prada, Miranda Priestly: il personaggio ispirato ad Anna Wintour, il retroscena

Il diavolo veste Prada è uno dei film più famosi al mondo: grazie ai protagonisti, alla trama, alle battute ed alla magnifica sceneggiatura, è passato nella categoria delle pellicole intramontabili e cult. Sapete che dietro Miranda Priestly, la protagonista intepretata da Meryl Streep, si nasconde una vera icona di stile inglese? Si tratta di Anna Wintour ed è una celebre giornalista ed editrice britannica, direttrice di Vogue, la rivista di moda più autorevole al mondo.

Il film deve la trama al romanzo omonimo di Lauren Weisberger: la scrittrice prima di laurearsi, ha lavorato come assistente di Anna Wintour. Ma le vicende del romanzo e del film sono ispirate proprio a lei? Sul web si legge che l’autrice nega che Miranda Priestly sia modellata sulla Wintour, affermando che il materiale del libro sia frutto di finzione, unita con esperienze proprie e di amici. Persone che conoscono bene la Wintour, si legge su Wikipedia, sostengono che invece ci siano molte somiglianze tra il personaggio e la persona reale. “Hanno problemi nel ricordare i nomi delle persone, sono note per un accessorio che portano sempre, sono nate a Londra e non hanno mai frequentato l’università, si sono distaccate dalla famiglia d’origine, hanno una taglia 0 in taglia statunitense ed entrambe hanno due figli da un marito precedente” si legge.