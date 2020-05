Chiara Ferragni di nuovo incinta? La rivelazione di Fedez che spiazza

Chiara Ferragni di nuovo incinta? La rivelazione del marito Fedez spiazza tutti… Il racconto ai followers di cos’è successo

Chiara Ferragni è l’Influencer per eccellenza, anzi, è L’Influencer, colei che questo mestiere l’ha inventato dal nulla e negli anni ha fatto strada e carriera. La donna non si è realizzata solamente come imprenditrice, ma anche come donna, incontrando il marito Fedez e costruendo con lui una famiglia. I due si sono conosciuti alcuni anni fa grazie ad una canzone del ragazzo in cui veniva menzionata la cagnolina dell’influencer. La musica ha fatto da cupido per la coppia che da allora non si è mai separata, anzi. Dopo una romanticissima proposta di matrimonio all’arena di Verona e un matrimonio da sogno i due hanno rafforzato ancor di più il loro amore con l’arrivo del figlio Leone. Il bambino è stato molto voluto e desiderato, ma la donna ha avuto non pochi problemi durante la gravidanza e anche prima, motivo per cui l’argomento risulta essere per lei molto delicato. Adesso che il bambino sta crescendo i due hanno espresso il desiderio di voler allargare la famiglia in futuro, quando sarà il momento giusto.

Oggi pomeriggio l’imprenditrice digitale per eccellenza ha pubblicato sul suo profilo Ufficiale Instagram una foto davvero molto particolare. La donna avrebbe commissionato una collanina ad un orafo con dei ciondoli, ognuno raffigurante un membro della famiglia: il papà, la mamma Marina, la sorella Valentina, la sorella Francesca, Federico, Leone, la piccola Mati e un altro ciondolo misterioso… La ragazza avrebbe infatti dedicato questo ciondolo al futuro figlio, che sia una dichiarazione bella e buona? Il marito Fedez è apparso piuttosto perplesso ed esterrefatto. Tra una risata e l’altra ha provato a spiegare di non essere convinto di questa cosa, ma nella sua voce si è letta una certa insicurezza. Il ragazzo ha infatti dichiarato: “No, non è incinta, è che penso si sia portata avanti. Non so neanch’io perché lo faccia, non penso sia normale. Però penso si sia portata avanti per quando ci sarà… Ipotesi due. Magari deve dirmi qualcosa. Spero non me lo abbia voluto dire così. Anche se farebbe molto ridere spero sia un po’ così, ma non credo”

Insomma non ci resta che aspettare per avere una conferma o una smentita da parte della diretta interessata…