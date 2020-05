Durante la puntata di domani di Uomini e Donne assisteremo ad una lite tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: ecco cosa accadrà.

A quanto pare, sembrerebbe che la puntata di domani, mercoledì 20 Maggio, di Uomini e Donne sia davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, Sirius si lascerà andare a dalle parole davvero inaspettate nei confronti di Gemma Galgani, ma anche assisteremo al ritorno di Sammy Hassan nello studio di Cinecittà. Fino a questo momento, come ben sapete, il vocalist romano non aveva affatto potuto muoversi da Milano a causa dell’emergenza Coronavirus. Adesso, invece, sembra che sia ritornato a tutti gli effetti. E sembra, tra l’altro, che sia davvero intenzionato a chiarire con Giovanna Abate. Peccato, però, che, stando a quanto si apprende da uno degli ultimi video condiviso sul canale social ufficiale del programma, sembrerebbe che tra i due scoppi una vera e propria lite. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, lite tra Giovanna e Sammy: cos’è successo

Sembrava che il loro percorso all’interno di Uomini e Donne stesse procedendo alla grande. Eppure, con l’avanzare dell’emergenza Coronavirus e, quindi, con la conseguente impossibilità di vedersi costantemente, le cose tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sono peggiorate. Nel corso delle puntate della nuova formula del dating show e di quelle di queste ultime settimane, tra i due ragazzi ci sono state continue incomprensioni. Che, com’è giusto che sia, li hanno inevitabilmente fatti allontanare. A quanto pare, dopo la lettere della tronista romana per il vocalist letta in studio, sembrerebbe che l’ex tentatore di Temptation Island sia intenzionato a ricucire il suo rapporto con l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Lo si deduce chiaramente dalle immagini che, a fine puntata odierna, sono state mandate in onda. Sammy è ritornato a Roma, a Uomini e Donne e, soprattutto, da Giovanna, ma qualcosa è andato storto. Perché, molto presto, tra i due scoppia una lite.

Appena entrato nello studio di Uomini e Donne, tra Giovanna e Sammy scoppia una lite. Alimentata, da come si può chiaramente vedere, anche dall’ingresso di Alessandro Graziani. Come andrà a finire? Staremo a vedere!