Pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha confessato su Instagram di essersi sottoposta ad un prelievo per scoprire se ha o ha avuto il Covid-19.

Lo abbiamo detto più volte: Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter aggiornare tutti i suoi followers Instagram su tutto quanto le accade durante le giornate. Lo ha sempre fatto, è vero. Ed ha continuato a farlo soprattutto in questo periodo di piena emergenza Coronavirus. Quando, come tutti, anche lei è stata costretta a restare presso la propria abitazione a Pomezia. Ecco. Proprio a tal proposito, pochissimi istanti fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una clamorosa confessione. Su Instagram, come dicevamo precedentemente, è sempre molto attiva. È proprio per questo motivo che anche una notizia del genere non poteva non condividerla con il suo tanto amato ed affezionato pubblico social. Ma di che cosa parliamo esattamente? La bellissima e giovanissima influencer romana ha confessato di essersi sottoposta ad un prelievo del sangue, esattamente il metodo Elisa, per scoprire se, in passato, ha contratto il Covid-19, se tuttora ce l’ha o se, magari, non è stata affatto contagiata. Ecco le sue parole nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis, la confessione sul prelievo per il Covid-19: le sue parole

Come dicevamo precedentemente quindi, pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha confessato di essersi sottoposta ad un prelievo del sangue per scoprire se, in questo periodo di piena emergenza Coronavirus, ha contratto il Covid-19 e, quindi, è stata asintomatica. O se, addirittura, non è stata mai contagiata. In queste diverse Instagram Stories, inoltre, l’ex corteggiatrice ha rivelato di aver scelto il Metodo Elisa, una classica analisi del sangue che prevede un ‘pizzichetto’ sul braccio, a dispetto, invece, del ‘pizzichetto’ sul dito. Ovviamente, fino a questo momento, l’influencer romana non ha avuto ancora i risultati. D’altra parte, lo ha sottolineato la diretta interessata che, soltanto, tra giovedì e venerdì, la bellissima e giovanissima compagna di Andrea Damante verrà a scoprire il responso della analisi.

‘Oggi ho fatto il metodo Elisa che ti dice se hai avuto il Covid-19, se ce l’hai attualmente oppure se l’hai superato magari non avendo sintomi’, inizia così a raccontare la sua giornata ai suoi followers. Spiegando, tra l’altro, di aver scelto questo metodo perché le è stato spiegato che questo è molto più attendibile e che è molto curiosa di conoscere i risultati delle analisi. ‘Sono curiosa di sapere se l’ho già avuto da asintomatica o se l’ho tuttora’, ha concluso l’influencer romana.