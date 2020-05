Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela a Jonathan Kashanian su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Sono invidiosa”, il motivo che non ti aspetteresti

Da qualche giorno molti dei programmi sospesi a causa del Coronavirus stanno finalmente tornando in onda nella loro fascia orario, per tenere compagnia agli italiani. tra questi c’è sicuramente Detto Fatto, che da qualche anno è condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero, che ha preso il posto di Caterina Balivo. La Guaccero piace moltissimo al pubblico, che in lei vede una conduttrice simpatica, garbata e molto capace. Oggi con il fidatissimo amico e collega Jonathan Kashanian hanno trattato l’argomento coppie vip in quarantena. Già molte di queste coppie hanno trascorso una quarantena memorabile insieme e i due hanno volute parlarne in modo più approfondito. La coppia posizionata al numero dieci della classifica, è quella formata da Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, che dopo un anno di separazione ha deciso di tornare insieme, trascorrendo la quarantena insieme al piccolo Maddox. I due sono ancora più affiatati di prima e il loro amore si percepisce anche dalle foto pubblicate dai social.

Detto Fatto, Bianca Guaccero su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Sono invidiosa”

E’ stata la volta poi della coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che sta trascorrendo la quarantena in montagna dalla famiglia di lui. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip due anni fa e da allora non si sono mai separati. La loro è sicuramente una delle coppie più amate e invidiate dello showbiz italiano, che ormai da un paio di anni appare su red carpet e copertine italiane ed estere. Oggi pomeriggio a Detto Fatto, Jonathan e Bianca hanno avuto solo belle parole per la coppia che in effetti è molto bella e affiatata. In particolare, la Guaccero ha fatto riferimento alle fotografie che i due pubblicano periodicamente sui social network, in cui appaiono bellissimi e sempre in tiro. La conduttrice ha infatti affermato: “Posso dirmi invidiosa? Tutte le foto che pubblicano sono davvero perfette, soprattutto quelle di Cecilia. Hanno vite perfette, lei truccata benissimo, vestita benissimo. Fanno l’aperitivo col sole, col monte… Ogni volta che li vedo insieme, una boccata d’aria fresca!”

Insomma la coppia continua a riscuotere consensi e l’aria di montagna pare fargli davvero molto bene. Chissà come stanno procedendo anche i tentativi di allargare la famiglia. Per vedere il video integrale della puntata potete guardare QUI, dal minuto 1:30.