Fase 2, dal 15 giugno si torna al cinema: tutte le regole da seguire nelle sale dopo la riapertura.

Dal 4 maggio 2020 l’Italia è entrata ufficialmente nella Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, seppur gradatamente, il Paese sta provando a ripartire. Lo sta facendo con regole ben precise, da rispettare con estremo rigore poiché, purtroppo, il Covid-19 rappresenta ancora una concreta minaccia. I mesi di lockdown, però, hanno dato i risultati ottenuti e dal 18 maggio le misure sul nostro territorio sono state ulteriormente allentate, consentendo l’apertura di altre attività, come saloni di parrucchieri ed estetiste. Ma in molti si sono chiesti: quando sarà possibile tornare al cinema? Ebbene, c’è una data anche per quello. A partire dal 15 giugno, infatti, si potrà tornare nelle sale a seguire i nuovi film in uscita. Ma, ovviamente, anche in questo caso ci sono misure molto ferree da seguire. Scopriamo nel dettaglio come si potrà tornare al cinema.

Fase 2, dal 15 giugno si torna al cinema: tra le regole mascherina obbligatoria e posti distanziati

Dal 15 giugno 2020 riapriranno anche i cinema. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus entra sempre più nel vivo e, nonostante sia chiaro che non bisogna abbassare la guardia, gli italiani hanno voglia di ripartire. E di tornare a gustarsi un bel film su uno schermo gigante! Ma quali sono le regole da seguire in sala, dopo la riapertura? Ebbene, la prima, come in ogni ambito, è quella di mantenere la distanze. Pertanto, gli spettacoli riprenderanno unicamente con “posti a sedere preassegnati e distanziati”, in modo tale che ci sia la distanza di un metro tra uno spettatore e l’altro. Nell’ultimo Dpcm, si legge che in ogni sala dovranno essere presenti massimo 200 persone. Sarà inoltre vietato il consumo di cibo e bevande in occasione di eventi e durante lo svolgimento di spettacoli quindi, niente pop corn e bibite durante la visione. Ancora, ad ogni spettatore, ma anche al personale, dovrà essere misurata la temperatura prima di entrare in sala è sarà obbligatorio per tutti l’uso della mascherina. È da preferire l’uso dei biglietti elettronici ed evitare i contanti. Nell’area devono essere presenti e a disposizione sistemi per la disinfezione e l’igiene delle mani.

Misure davvero ferree, che non sembrano essere piaciute al presidente dell Associazione Nzionale esercenti cinema (Anec), Mario Lorini, che le ha definite “irricevibili”, che prevede un difficile riavvio del settore: “Chiederemo un confronto per opportune e necessarie revisioni”