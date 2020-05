Filippo Melloni, l’ex Padre Natura di ‘Ciao Darwin’ si confessa: il modello svela un inedito retroscena su Uomini e Donne di Maria De Filippi

Filippo Melloni è stato uno degli ex Padri Natura più iconici del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ‘Ciao Darwin’. Filippo è stato davvero un dei Padri Natura più amati dal pubblico femminile, ma è stato anche moltissimo criticato per il suo aspetto fisico. Il che può sembrare davvero surreale visto il ruolo per cui è stato scelto, eppure è così. Il ragazzo infatti ha avuto a che fare più volte con dei casi di Body Shaming, che nel tempo lo hanno fatto soffrire e non poco. Adesso che il tempo è passato ed è cambiato moltissimo fisicamente, ha voluto dire la propria attraverso un’intervista di Fanpage.it. Il modello ha voluto spiegare il perché di tale cambiamento e come è riuscito a superare il dolore per le critiche ricevute. Andiamo a scoprire insieme cos’è accaduto e cos’ha rivelato in merito al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Filippo Melloni, parla l’ex Padre Natura: il retroscena su Uomini e Donne di Maria De Filippi

Filippo Melloni ha deciso di rispondere ad alcune domande in merito a quanto accaduto un anno fa dopo la messa in onda della puntata di Ciao Darwin dove è stato Padre Natura. Allora il ragazzo fu vittima di Body Shaming, denigrato per l’eccessiva magrezza. Un anno dopo ha spiegato a Fanpage che la sua condizione fisica era dovuta al fatto che qualche mese prima era stato colpito dalla malattia del West Nile. La febbre West Nile è una malattia infettiva generalmente trasmessa all’uomo attraverso la puntura di una zanzara. Solo il 20% delle persone infette presenta sintomi, in genere lievi, quali febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei, nel caso di Filippo fu necessario un ricovero in ospedale. Condizione fisica quindi non voluta da lui, che per mesi lo ha reso massacrabile dagli haters.

Filippo ha poi rivelato che qualche tempo fa gli fu proposto di partecipare a Uomini e Donne, nel ruolo di tronista: “Sono stato vicino a fare il tronista subito dopo Ciao Darwin. Ho fatto diversi colloqui, ho parlato anche con Maria De Filippi ma poi hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format. Forse sono troppo quadrato e preciso per quel tipo di ruolo”. La sua è stata davvero un’intervista emozionante e molto intima, e vi consigliamo di leggerla tutta attraverso il sito di Fanpage cliccando QUI.