Durante la puntata di domani di Uomini e Donne, Sirius darà un vero e proprio colpo basso a Gemma Galgani: le sue parole sono inaspettate.

Sono diverse settimane, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: la presenza di Sirius a Uomini e Donne. Giunto nel programma di Maria De Filippi durante la nuova formula ideata per l’emergenza Coronavirus, Nicola Vivarelli si è facilmente fatto notare. Oltre che ad un fascino davvero irresistibile, il giovane di Forte dei Marmi ha conquistato l’attenzione di tutti grazie anche al corteggiamento a Gemma Galgani. Nonostante la notevole differenza d’età, Nicola non ha mai nascosto di essere seriamente intenzione a conoscere la dama torinese. Tutto procedeva alla grande, lo sappiamo. La Galgani, infatti, aveva confessato alla padrona di casa che non aveva mai ricevute tutte queste attenzioni che l’ufficiale della marina le riserva. Eppure, l’intromissione di Valentina nella coppia, ha destabilizzato la dama. Tanto che, nella puntata odierna, l’abbiamo vista piangere e disperarsi. Ma cosa accadrà nella puntata di domani? Stando ad un breve video condiviso sul canale social ufficiale, sembrerebbe che la torinese riceverà un vero e proprio colpo basso. Ecco di che cosa parliamo.

Uomini e Donne Sirius, colpo basso per Gemma Galgani: cosa accadrà domani

Sirius e Gemma Galgani, ammettiamolo, sono i protagonisti indiscussi di queste ultime puntate di Uomini e Donne. E, stando a quanto traspare dal breve video di anticipazioni caricato sul profilo social ufficiale del programma, sembrerebbe che lo saranno anche nella puntata di domani. Da come si può chiaramente vedere dalle immagini, sembrerebbe che, per la prima volta in assoluto, Nicola Vivarelli si lascerà andare a delle parole davvero inaspettate nei confronti della bellissima dama torinese. In queste ultime puntate, abbiamo visto l’ufficiale della marina rifiutare il corteggiamento di Alessia, una giovane napoletana giunta a Roma solo per lui, e di Valentina. Ecco, ma cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme.

‘Non siamo né fidanzati, né sposati. Quindi, se volessi fare qualcosa, la faccio senza alcun problema’, queste le parole inaspettate che si possono chiaramente ascoltare in questo breve filmato di anticipazioni condivise sul profilo social ufficiale di Uomini e Donne. Ecco. Non sappiamo per quale motivo Nicola Vivarelli abbia detto queste cose a Gemma Galgani. Se magari si riferisce ancora alla volontà di Valentina di voler scambiare quattro chiacchiere con lui oppure per molto altro ancora. Fatto sta che, senza alcun dubbio, devono essere state un vero e proprio colpo basso per Gemma Galgani.