Bagni al mare sì, ma distanziamento sociale anche in acqua: le regole della riapertura in Sardegna.

Come andremo al mare questa estate? È la domanda che si stanno ponendo tutti per via del Coronavirus. Una domanda che mai ci saremmo immaginati di porci e che invece per questa stagione estiva 2020 è diventata un tragico tormentone. Potremo prendere il sole normalmente come abbiamo sempre fatto, oppure dovremo stare tra barriere di plexiglass? Ci saranno i famigerati braccialetti che vibrano quando ci avviciniamo troppo ad altre persone? E come potremo tuffarci in acqua? Liberamente o anche in questo caso per fare il bagno al mare ci saranno delle regole stringenti?

Come andremo al mare durante l’estate 2020

L’estate 2020 è ormai alle porte e, sebbene l’Italia sia entrata nella Fase 2, ossia quella di convivenza con il virus e di ripartenza, ci chiediamo tutti come potremo vivere la spiaggia. Non solo per noi, italiani, ma anche per tutti i turisti che arriveranno nei lidi della nostra splendida costa. Si è parlato di svariate opzioni perché il distanziamento sociale sembra essere sempre una delle importanti regole da rispettare per evitare nuovi contagi. Se quindi la mascherina all’aria aperta e soprattutto al mare pare che non la indosseremo c’è da capire come i balneari si organizzeranno per distribuire gli ombrelloni, i lettini e le sdraio, ma anche l’ingresso in acqua.

Sardegna, bagno al mare sì, ma mantenendo il distanziamento sociale

A fare da apripista in questo senso abbiamo la Sardegna. La regione cardine ed emblema delle vacanze estive ha aperto le spiagge e ha anche stabilito delle regole per i bagni al mare. Ci si affida però essenzialmente al buonsenso delle persone, senza regole o controllori. La Regione infatti ha deciso sia di aprire le porte e dare il via libera ai bagni al mare oltre che alla spiaggia per la tintarella. L’assessore degli Enti Locali e del Demanio, come riporta Tgcom 24 ha spiegato che il bagno in mare si potrà fare, ma bisognerà assolutamente mantenere il distanziamento sociale anche in acqua. Una decisione che sembra essere in contrasto con quanto dichiarato dal Governatore Solinas nei giorni scorsi che avevano sostenuto l’apertura delle spiagge, ma ancora fermo il divieto di balneazione. La Sardegna quindi fa da apripista proprio oggi ai bagni al mare e come banco di prova, vedremo come si comporteranno le persone.

Questa famigerata Fase 2 infatti dipende essenzialmente da noi. Siamo noi che dobbiamo infatti rispettare le regole il più possibile. A cominciare dal distanziamento sociale anche all’aria aperta, usare le mascherine e cercare di tenere il famigerato indice di contagio sempre molto basso per scongiurare il pericolo di un eventuale nuova risalita della curva dei contagi.