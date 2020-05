Coronavirus, l’annuncio della ministra Bonetti: “I centri estivi riaprono”

Aumentano le riaperture dopo l’emergenza Coronavirus, adesso la ministra Bonetti annuncia la riapertura dei centri estivi: ecco quando avverrà

L’Italia è entrata ufficialmente in quella che è stata denominata ‘nuova fase 2‘. Il governo ha predisposto la riapertura di quasi tutte le attività: dai barbieri ai parrucchieri, fino agli estetisti, ai ristoranti, ai bar e alle pizzerie. Non riaprono ancora i cinema e i teatri, i quali dovrebbero aprire il prossimo 15 giugno. Il paese cerca di rialzare la testa con il virus che lentamente sta calando la sua diffusione. Il bollettino emanato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile ha aumentato l’entusiasmo di governo e cittadini. Molte regioni non raggiungono la soglia di almeno quindici contagi al giorno e la curva continua il trend positivo di decrescita. Le riaperture della fase 2 hanno funzionato, adesso bisognerà capire cosa succederà con la ‘nuova fase 2’. Il governo ovviamente invita i cittadini a restare sempre in allerta e soprattutto a seguire le norme. Gli italiani dovranno continuare a rispettare il distanziamento sociale e soprattutto ad indossare la mascherina.

Coronavirus, l’annuncio della ministra Bonetti sui centri estivi: “Riaprono”

L’Italia pensa anche alle famiglie: con la ‘nuova fase 2’ ovviamente non ci sarà la riapertura delle scuole, ma il premier Conte con l’ultimo decreto ha garantito la riapertura dei centri estivi. La conferma arriva adesso dalla ministra delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti in una diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva. La ministra ha dichiarato: “La bella notizia è che i centri estivi potranno aprire il 15 giugno. In realtà il Dpcm prevede la possibilità da parte delle Regioni eventualmente di anticipare o posticipare, a seconda della situazione dello stato epidemiologico del territorio regionale. Questa apertura potrà essere fatta eventualmente anche con ulteriori specificazioni di regole e protocolli a livello regionale”. I centri estivi dunque dovrebbero aprire ufficialmente in tutta Italia a partire dal 15 giugno, ma resta a discrezione della regione anticipare o al contrario posticipare la loro riapertura. La ministra, inoltre, in un’intervista ha dichiarato che sono stati stanziati circa 185 milioni di euro per consentire la riapertura in assoluta sicurezza dei centri estivi: “Avevo promesso che non ci saremmo scordati dei centri estivi, ma che li avremmo riorganizzati in sicurezza. Infatti abbiamo dato le indicazioni e stanziato 185 milioni di euro, l’investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica”.

In DIRETTA | Centri estivi e scuole con Elena Bonetti e altri temi di attualità Assieme alla ministra Elena Bonetti il punto su centri estivi e scuole paritarie; poi ci colleghiamo in diretta con le commissioni parlamentari per fare il punto sui lavori al Decreto liquidità. Poi con il siciliano Francesco Scoma che ha deciso di aderire a Italia Viva. Pubblicato da Italia Viva su Martedì 19 maggio 2020

La riapertura dei centri estivi comporta una bellissima notizia, oltre che per le famiglie, anche per le categorie di lavoratori impegnate in quel settore. L’Italia in questo momento ha bisogno di ripartire, soprattutto dal punto di vista economico.