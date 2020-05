Buone notizie sul vaccino per il Coronavirus, la sperimentazione di Oxford su 510 persone sembra andare per il meglio.

Il bollettino di oggi della Protezione Civile in merito ai nuovi casi di contagio da Coronavirus non è molto rassicurante. Si parla infatti di un numero raddoppiato di nuovi casi rispetto a ieri, ma allo stesso tempo, la Protezione Civile rassicura in quanto sono stati fatti anche molti più tamponi. Ovviamente si tratta di una notizia che, comunque, potevamo in qualche modo aspettarci, anche se allo stesso tempo ci auguravamo non accadesse. Quello che però ci porta a sperare e ad avere speranze è una notizia inerente il vaccino per il Coronavirus.

Il vaccino di Oxford per il Covid-19 sembra funzionare

Direttamente da Oxford arriva infatti la notizia che una prima sperimentazione di un vaccino su 510 volontari è andata a buon fine. Messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University, con la partnership dell’azienda di Pomezia, la Advent-Irbm, il test di questo vaccino sembra dare finalmente i risultati sperati. Il test è stato fatto su 510 volontari e, dai vertici della Irbm, come riporta Tgcom 24, arrivano ottime notizie. Chi si è sottoposto al vaccino sta bene e, a giorni, comincerà la seconda fase di sperimentazione. Sarà l’ultima fase su 3000 volontari che terminerà a settembre e se tutto andrà per il meglio è probabile che a dicembre potrebbero essere disponibili le prime dosi.

La presunta fake news sul fallimento dei test sulle scimmie

La notizia arriva dopo quella che sembra essere oggi una fake news. Si parlava infatti dell’incapacità del vaccino di funzionare su delle scimmie che erano state sottoposte al test. Le notizie che circolavano parlavano dei macachi ancora positivi dopo il vaccino. A smentire, come riporta Adnkronos è stato Piero Di Lorenzo, presidente di Irbm che ha spiegato come non fosse vero che il macaco era malato, ma solo che in uno degli esemplari erano rimaste delle tracce del virus e si tratta solo di trovare la giusta dose di vaccino che vada bene su tutti. Il Presidente ha poi aggiunto che la sperimentazione sui 510 esseri umani sta procedendo per il meglio e che, se la prossima fase della sperimentazione dovesse andare sempre così bene si potrebbe presto tirare un sospiro di sollievo. Entro la fine di settembre, sempre secondo Di Lorenzo, potremo sapere la reale efficacia del vaccino.

Molti Paesi così si stanno già muovendo prenotando dosi massicce di vaccino qualora si dovesse confermare il suo funzionamento e anche l’Italia sta valutando il da farsi. Insomma. Sembra che le cose, finalmente, comincino a girare per il meglio con anche delle buone notizie dal mondo dei vaccini.