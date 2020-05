Coronavirus, Sileri avverte: “La Fase Due sarà cronica, una guerra che potrebbe diventare estenuante”, le parole del Viceministro alla salute.

Dal 4 maggio 2020, l’Italia è ufficialmente entrata nella Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, con le dovute precauzioni, l’Italia sta provando a ripartire. Senza mai abbassare la guardia, però, poiché, come ha ricordato anche il ministro della Salute Speranza, il virus non è ancora battuto e, con la fine del lockdown, il rischio di contagiarsi aumenta. A sottolineare la delicatezza del momento, è stato anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione di Mario Giordano di Rete Quattro, Fuori dal Coro. In seguito, le sue dichiarazioni.

Coronavirus, Pierpaolo Sileri avverte: “La Fase Due sarà cronica, più lunga e potrebbe diventare estenuante”

“Questa fase sarà cronica, più lunga, e quindi sarà una guerra che potrebbe diventare estenuante”. È quanto ha dichiarato il viceministro Pierpaolo Sileri intervistato a Fuori dal Coro, nella puntata di ieri della trasmissione di Rete Quattro. “Non sappiamo quanto durerà, non dico che sarà più dura della prima, ma sarà cronica e più lunga”, sottolinea il viceministro, che spiega come, al momento, non possiamo sapere quanto durerà tutto questo, quanto rimarrà il virus tra noi e, soprattutto, quando e come avremo un vaccino. “Intanto dobbiamo potenziare le cure che abbiamo a disposizione, quindi a questa guerra si aggiunge anche la parte economica.”, spiega Sileri

“La distanza di sicurezza del metro è sufficiente quando viene indossata anche la mascherina quando si è al chiuso, quindi si tratta di una sintesi di linee guida proposte. Se rispettate, saranno sufficienti.”, conclude Sileri, a proposito delle nuove misure di contenimento previste nella Fase Due.