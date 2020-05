Qual è l’età di Federica Sciarelli, quanti anni ha la conduttrice di Chi L’ha Visto?

Federica Sciarelli è ormai diventata una icona della televisione. Da anni è infatti a capo del format di successo Chi L’ha Visto che indaga su casi di cronaca di persone scomparse e aiuta anche le persone comuni che hanno perso un proprio caro. La donna è il simbolo della trasmissione visto che lo conduce ormai da moltissimi anni e il pubblico a casa si è affezionato a lei, al suo modo di raccontare storie e di condurre la trasmissione. Sulla sua vita privata sappiamo molte cose, ma forse in molti si chiederanno quanti anni ha Federica Sciarelli.

Quanti anni ha Federica Sciarelli?

La conduttrice di Chi l’Ha visto siamo abituati a vederla sorridente, elegante e super professionale mentre si aggira nello studio cercando di ritrovare persone scomparse. Ci siamo talmente tanto abituati a vederla in televisione e, di riflesso, nelle nostre case, che quasi non riusciamo più a darle un’età. Eppure Fedrica Sciarelli ha 61 anni. Nata nel 1958, precisamente il 9 ottobre a Roma. Della sua vita privata sappiamo poi che ha una sorella, Marina Sciarelli. Il suo fisico così asciutto che contribuisce a farla sembrare molto più giovane di quanto non sia, in parte lo deve alla sua carriera da sportiva. Ha infatti praticato per moltissimi anni l’atletica leggera. L’ingresso nel mondo del giornalismo lo fa a 20 anni quando si aggiudica la borsa di studio della Rai e, nel 1987, viene assunta come giornalista al Tg3 e si occupa di politica. Fu una delle prime donne in questo settore.

Federica Sciarelli è sposata?

Sempre rimanendo in ambito di vita privata, Federica Sciarelli ha un marito? Non lo sappiamo. La donna è infatti molto riservata su determinati argomenti. Tuttavia negli anni sono circolati diversi rumors che la volevano impegnata con il magistrato e procuratore Henry John Woodcock. I due però non hanno mai confermato questa relazione. Una cosa è certa, la conduttrice di Chi L’ha Visto ha un figlio, Giovanni Maria, ma non sappiamo chi sia il padre.

La Sciarelli del resto ha sempre preferito che di lei si sapesse poco e si parlasse solo ed esclusivamente della sua carriera cui si è dedicata con passione per tutta la vita. Come oggi, con Chi l’ha visto dove, insieme alla sua redazione, cerca sempre di aiutare chi si trova in un momento di crisi perché ha perso un proprio caro.